Komst 333-meterbaan Leiden op losse schroeven, gemeente Alphen wil niet meebetalen

LEIDEN - De gemeente Alphen aan den Rijn gaat niet meebetalen aan de bouw van een nieuwe ijshal in Leiden. De gemeente Leiden had gevraagd of Alphen bijna 700.000 euro wilde bijdragen, maar Alphen weigert dat. Ook Oegstgeest en Katwijk hebben aangegeven niet mee te willen betalen aan de ijsbaan.

Leiden heeft veertien regiogemeenten gevraagd te helpen met de financiering van een 333-meterbaan in Leiden. De gemeente wil graag dat zo'n ijsbaan er komt, maar kan alleen een 250-meterbaan betalen. Zo'n baan is vooral voor recreatief gebruik, terwijl een 333-meterbaan voldoet aan de eisen van een volwaardige KNSB-wedstrijdbaan.

Eerder werd bekend dat de gemeente Kaag en Braassem wel bereid is om de komst van een 333-meter lange ijsbaan in Leiden te steunen met 170.000 euro. De gemeenteraad stemde maandagavond unaniem in met die bijdrage. De gemeente benadrukt wel dat het geld alleen overgemaakt wordt, als de totale financiering rond komt. Dat houdt in dat de ijsbaan het geld pas krijgt als het totale bedrag wordt ingezameld en de ijsbaan er ook echt komt.



Op losse schroeven

En die komst staat nu op losse schroeven. 'Het wordt heel moeilijk', laat wethouder Paul Dirkse weten aan mediapartner Unity. De schaatsbaan in Leiden moet een 333-meterbaan worden. Omdat officiële langebaanwedstrijden op 400-meterbanen worden georganiseerd, is de kans volgens de Alphense wethouder Gert-Jan Schotanus klein dat de KNSB wedstrijden gaat organiseren op de nieuw te bouwen ijsvloer in Leiden.

De gemeente Leiden garandeert dat het de kosten betaalt voor de bouw van een 250-meterbaan. 'Die komt er sowieso', zei wethouder Paul Dirkse eerder. Maar liever nog willen de schaatsers een 333 meter wedstrijdbaan. Dirkse: 'De kosten voor die extra meters ijs moeten betaald worden door de regiogemeenten. Zij erkennen dat de ijsbaan een regionale functie heeft en ik heb gemerkt dat er bij een aantal gemeenten een positieve grondhouding is. Leiden heeft de basis gelegd en nu ligt de bal bij de buurgemeenten.'



Voor 1 oktober

En die bal is nu gaan rollen, alleen niet in de richting die Leiden hoopt. Voor een 333-meterbaan is er voor 1 oktober een extra geldsom van 3,2 miljoen euro nodig. Zo'n 1,8 miljoen daarvan moet komen van de omliggende regiogemeenten. Alleen de gemeenten van Kaag en Braassem, Teylingen en Zoeterwoude hebben tot nu toe geld toegezegd. De teller staat daardoor op ruim zes ton, maar met het mislopen van het geld van onder meer de gemeente Alphen, wordt de kans op een 333-meterbaan steeds kleiner.

