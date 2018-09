Deel dit artikel:













Schaatshal Leiden stap dichterbij door geld Kaag en Braassem Zo moet de nieuwe ijsbaan eruit komen te zien | Foto: Schaatshal Leiden

DEN HAAG - De gemeente Kaag en Braassem is bereid om de komst van een 333-meter lange ijsbaan in Leiden te steunen met 170.000 euro. De gemeenteraad stemde maandagavond unaniem in met die bijdrage.

De gemeente benadrukt wel dat het geld alleen overgemaakt wordt, als de totale financiering rond komt. Dat houdt in dat de ijsbaan het geld pas krijgt als het totale bedrag wordt ingezameld en de ijsbaan er ook echt komt. Leiden heeft veertien regiogemeenten gevraagd mee te betalen aan een 333-meterbaan in Leiden. De gemeente wil graag dat zo'n ijsbaan er komt, maar kan alleen een 250-meterbaan financieren. Zo'n baan is vooral voor recreatief gebruik, terwijl een 333-meterbaan voldoet aan de eisen van een volwaardige KNSB-wedstrijdbaan. Ruim zes ton





In totaal is er vóór 1 oktober 3,2 miljoen euro nodig om de baan in Leiden te realiseren. 1,8 miljoen daarvan moet komen van de omliggende regiogemeenten. Het andere geld moet opgehaald worden via geldinzamelingsacties. Naast de gemeente Kaag en Braassem hebben ook de gemeente Teylingen en de gemeente Zoeterwoude geld toegezegd. De teller staat daardoor op ruim zes ton. LEES OOK: Schaatsclubs Alphen zien 333-meter baan in Leiden wel zitten