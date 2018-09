Twee verdachten liquidatiepoging Franklinstraat wacht ook straf in België

Schietpartij in de Franklinstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - Twee van de drie broers die verdacht worden van een mislukte liquidatie en ontvoering op de hoek van de Haagse Franklinstraat en de Newtonstraat, op 2 mei van dit jaar, hebben nog celstraffen openstaan in België. Dat bleek dinsdag tijdens een voorbereidende zitting in de zaak.

Zowel de broers Noureddine el A.(25) en Abderrahim el A. (28) werden daar eerder veroordeeld. Die laatste kreeg drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk en een geldboete van zesduizend euro. Noureddine moet nog een deel van een straf uit 2015 uitzitten.

Volgens de officier van justitie ging het om 'een feit dat raakvlakken heeft met dit feit'. Namelijk: 'Het vervaardigen en de productie van verdovende middelen.'



Samen in de rechtszaal

De broers verschenen dinsdag voor het eerst met zijn drieën voor de rechter. Ze houden vol dat zij niks met het incident op de Franklinstraat te maken hebben. Noureddine zat op dat moment, volgens eigen zeggen, bij zijn zieke vader in Marokko. Al is mogelijk bewijs daarvoor - zijn paspoort- nog altijd spoorloos. Ook de andere twee broers ontkennen.

De mislukte liquidatie en ontvoering zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) wraak zijn voor een eerdere ripdeal, waarbij een partij hasj werd gestolen. Eén man werd beschoten, maar wist te ontkomen.



Gevlucht naar Curacao

Een ander zou onder bedreiging van een pistool in de auto geduwd zijn en meegenomen zijn naar een huis in Wassenaar, dat van de zus van de verdachten. Een derde man die, volgens justitie ook doelwit zou zijn, is nu spoorloos. Hij zit mogelijk op Curacao. Alle drie de mannen zouden een prijs op hun hoofd hebben.

De advocaten van de drie verdachten kraakten dinsdag het bewijs van het OM tijdens de zitting. Zo werd de kans op een goede fotoconfrontatie volgens advocaat Irma Groenendijk 'verprutst', omdat de politie het slachtoffer van de ontvoering slechts één foto liet zien; die van Abderrahim. Terwijl het slachtoffer daarvoor een heel ander signalement had gegeven. 'Dan zijn we sturend bezig', zei ze.



Niet herkend

Tijdens een andere fotoconfrontatie, waarbij de man die beschoten werd kon kiezen uit meerdere foto's, werd geen van de verdachten herkend.

Ook een anonieme tip die op drie mei rond één uur 's nacht binnenkomt, is waardeloos volgens advocaat Dennis Vlielander, die oudste broer Mohammed (32) bijstaat. 'Het kan zijn dat die persoon een onzinverhaal verkondigt, omdat hij een probleem heeft met een van de drie heren.' De advocaten vroegen allen om vrijlating van de broers.



Vast om 'het verhaal achter deze zaak'

Het OM wilde dat de mannen vast blijven zitten, omdat ze tot nu toe niet hebben willen vertellen waarom ze niks met de zaak te maken hebben. Ook zouden ze liegen over het feit dat ze de derde man niet zouden kennen, zei de officier. Daarbij zouden de telefoons van de broers in de buurt van de Franklinstraat zijn geweest rond de tijd van het voorval.

De rechtbank besliste uiteindelijk dat de mannen vast blijven zitten. Zij vond de verdenking te ernstig om de drie hun proces op vrije voeten te laten afwachten. Ook was de rechtbank bang voor herhaling, gezien 'het verhaal achter deze zaak', zei de voorzitter.

