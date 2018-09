Deel dit artikel:













Chauffeur van gedumpte en uitgebrande vrachtwagen vol elektronica opgepakt De gestolen vrachtwagen | Foto: MediaTV

AARLANDERVEEN - Een 42-jarige Amsterdammer is dinsdagochtend aangehouden, omdat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de diefstal van een vrachtwagen op Schiphol. Deze vrachtwagen, die volgeladen was met dure elektronische apparatuur, werd anderhalve week later uitgebrand teruggevonden in Aarlanderveen.

Dat meldt de Koninklijke Marechaussee, die de zaak onderzoekt. De aangehouden verdachte is de chauffeur van de vrachtwagen, waarvan op 14 augustus werd gemeld dat deze was gestolen aan de Pelikaanweg op Schiphol. Destijds verklaarde de chauffeur dat hij onder bedreiging van een wapen zijn vrachtwagen had moeten afstaan. Hij zou vastgebonden en mishandeld zijn en later zijn vrijgelaten in de buurt van Schiphol. In de nacht van 24 op 25 augustus werd de vrachtwagen gedumpt en in brand gestoken in Aarlanderveen. Nadat de Amsterdammer dinsdagochtend in zijn woonplaats werd gearresteerd, werden bij een doorzoeking van zijn huis telefoons, flink wat contant geld en computerapparatuur in beslag genomen. De verdachte zit vast. De marechaussee sluit niet uit dat er meerdere arrestaties volgen. LEES OOK: Gestolen vrachtwagen met elektronica leeggeroofd en in brand gestoken