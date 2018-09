Graffiti-kunstenaars schilderen verhalen uit Zuid-Soedan en Nigeria op de Koekamp

DEN HAAG - Honger en oorlog in Zuid- Soedan en Nigeria zijn deze week minder ver van ons bed dankzij kunstwerken tussen het Malieveld en het Centraal Station in Den Haag. Graffiti-kunstenaars schilderen tot en met donderdag verhalen van mensen die elke dag met droogte en geweld moeten leven. De Dutch Relief Alliance (DRA), een groep van zestien hulporganisaties, heeft de kunstenaars uitgenodigd om te laten zien hoe krachtig deze mensen zijn.

Twee grote, kleurige doeken staan in het park de Koekamp tussen het Malieveld en het Centraal Station. Verwacht wordt dat de expositie wordt uitgebreid tot negen werken. Twee graffiti-kunstenaars uit Zuid-Soedan - een derde is onderweg naar Den Haag - spuiten en verven in graffiti-stijl onder meer een verscheurd hart dat met touw is gerepareerd en een vrouw die drinkwater draagt.

'Vaak moeten vrouwen kilometers ver lopen om drinkwater te halen. En altijd hebben ze de onzekerheid of ze wel veilig thuis bij hun kinderen komen door het lopende conflict in Zuid-Soedan', zegt kunstenares Adul Deng, terwijl ze een donkere vrouw schildert die lacht naar een zonniger toekomst dankzij de hulporganisaties. Kunstenaar James Aguer: 'Onze samenleving is verscheurd. Iedereen heeft wel iemand van zijn of haar familie verloren. Het is een samenleving met een gebroken hart.'



Bedankje voor iedereen

De kunstwerken laten eveneens zien wat hulporganisaties aan armoedebestrijding en tegen ondervoeding doen. Ook is dit een bedankje voor het geld dat hulporganisaties krijgen. 'Want de noodhulp die geboden wordt, kunnen wij doen met hulp van de Nederlandse overheid', vertelt Sabine Copinga van hulporganisatie Save the Children. 'En uiteindelijk zitten achter de Nederlandse overheid mensen zoals u en ik.'

De expositie, die tot en met donderdagavond te zien is in de Koekamp, gaat vervolgens op reis door Den Haag en de rest van Nederland.