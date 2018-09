Willem en Jochem met groene vingers naar 'EK voor beroepen'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Heeft de gemeente Alphen aan den Rijn er over een paar weken twee nieuwe Europees kampioenen bij? Eind deze maand weten we het. Want dan doen Alphenaar Willem Stougie en Jochem Molenaar uit Aarlanderveen mee aan het 'EK voor beroepen' in Hongarije. Hun onderdeel: tuinaanleggen.

Jochem en Willem, die al Nederlands kampioen 'Garden Landscaping' zijn, zullen op het EK het uiterste uit hun groene vingers moeten toveren. 'Hier heb je drie jaar voor geleerd en je best voor gedaan', zegt Willem. 'Dat maakt het heel gaaf.'

In Boedapest strijden zo'n 530 deelnemers uit de 28 aangesloten Europese landen in 34 beroepen voor een plek op het erepodium. Nederland doet mee in 27 vakrichtingen (beroepen), waaronder stukadoor, bloembinder, meubelmaker, lasser, autotechnicus en verpleegkundige. Die deelnemers hebben zich onder meer gekwalificeerd door deelname aan Skills Heroes, de vakwedstrijden voor het mbo.



Training

Ter voorbereiding op het EK, dat over twee weken begint, moet er getraind worden. Dat doen ze op het terrein van hun oude school. 'We maken hier een daktuin: er komt een dakterras, stapelmuurtje, een moestuin en veel planten voor een duurzame uitstraling', vertelt Jochem. 'We weten nu met welke materialen we in Boedapest moeten werken: planten, tegels, schanskorf. Met die materialen maken we nu een oefentuin. We gaan voor de winst.'

