Verdeelde reacties op begroting Haagse raad: 'Je kan in Den Haag beter een boom zijn'

DEN HAAG - De partijen in de Haagse gemeenteraad reageren verdeeld op de vandaag gepresenteerde begroting van het nieuwe stadsbestuur. Volgens coalitiepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos wordt met het voorstel de verantwoordelijkheid genomen om de stad mooier te maken. Ook de VVD is tevreden, maar de partij wijst er wel op dat het nu aankomt op de uitvoering van de plannen. Oppositiepartij CDA had meer van de begroting verwacht en de PvdA bestempelt de bezuinigingen op onder meer welzijnswerk als 'onverantwoord.'

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij met de eerste begroting. 'We zijn trots dat we het vertrouwen van de kiezer hebben gekregen en nu als grootste partij de stad mogen besturen samen met onze drie partners. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om van Den Haag een mooiere stad te maken', aldus fractievoorzitter Arjen Dubbelaar. Volgens de partij is het stadsbestuur bezig met het repareren van het tekort dat het vorige college heeft achtergelaten.

De tevredenheid over de begroting wordt gedeeld door VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf. Maar hij wijst er wel op dat het nu aankomt op de uitvoering. 'Dit is een goede eerste stap om Den Haag nog mooier te maken. Maar een begroting is natuurlijk slechts papier. De gemeente moet nu de handen uit de mouwen steken om de plannen ook echt te realiseren', aldus De Graaf. De partij benadrukt dat de vele files in de stad en de onveilige kruispunten vragen om actie. 'Daarnaast is het frustrerend dat, ondanks dat de economie hard groeit, er nog zoveel Hagenaars zonder werk zitten', aldus de fractievoorzitter van de VVD.



Zorgen

D66 zit ook in de coalitie, maar toch maakt fractievoorzitter Hanneke van der Werf zich zorgen, met name over de grote hoeveelheid mensen in de bijstand. 'Het college heeft plannen gepresenteerd om veel meer Hagenaars aan het werk te krijgen en zo de kosten voor de bijstand te drukken,' aldus Van der Werf. 'We blijven kritisch volgen of het dit stadsbestuur lukt om meer inwoners duurzaam richting een baan te helpen.' Wel is de partij blij met de plannen voor een duurzamere stad met goed onderwijs en schoon vervoer.

Ook is Van der Werf blij om te zien dat er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Dat geldt ook voor coalitiepartij GroenLinks: 'Met deze begroting laat het college zien echt werk te gaan maken van duurzaamheid. Ook zetten we hiermee een stap naar een stad waar iedereen kan meeprofiteren van de economische groei, juist ook de mensen die het wat moeilijker hebben', aldus GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns.



'Slap verhaal'

De oppositie zet vraagtekens bij de gepresenteerde plannen. De Haagse Stadspartij zegt de begroting van 2019 'een slap verhaal' te vinden. 'Wat een slappe afterparty na de feestelijke presentatie van het coalitieakkoord in mei dit jaar,' aldus fractievoorzitter Joris Wijsmuller. 'Wat ontbreekt zijn concrete plannen voor duurzaamheid en nieuwe plannen om de groeiende tweedeling in de stad tegen te gaan. Terwijl dit de grote problemen zijn die vragen om actie.'

Ook CDA-fractievoorzitter Karsten Klein had meer van de begroting verwacht. 'Duidelijk is in ieder geval dat de coalitiepartijen er onderling nog helemaal niet uit zijn en nog geen knopen hebben doorgehakt', stelt Klein. 'Tevens springt de forse belastingverhoging eruit, met name voor mensen met de kleinste portemonnee en ook de grote bezuinigingen op welzijn en ondersteuning in de wijken.' De bezuinigingen op welzijn stuiten de partij tegen de borst, omdat het volgens het CDA de verkeerde mensen treft. Ook zou de verhoogde OZB-belasting de melkkoe van het college zijn waarmee gezinnen uit de stad worden gejaagd.



'Beter een boom zijn'

Met de lastenverhoging zit ook de Haagse PVV in haar maag. 'Hoe kan dat, terwijl het zo goed gaat met de economie', vraagt fractievoorzitter Karen Gerbrands zich af. 'Richard de Mos is vrolijk bomen aan het planten en gooit ondertussen de poorten van onze stad open voor jaarlijks 5.000 extra inwoners, voornamelijk vanwege buitenlandse migratie', aldus Gerbrands. 'Je kunt in Den Haag de komende jaren beter een boom, een struik of een uitgeprocedeerde asielzoeker zijn, want dan wordt er wél extra goed voor je gezorgd.'

De PvdA is zeer bezorgd over de bezuinigingen op het jeugd- en opbouwwerk. Volgens fractievoorzitter Martijn Balster is het te vergelijken met 'je schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt, en dan later een veel te klein, knellend paar ervoor terugkopen.' Volgens de partij is het verminderen van welzijns- en jeugdwerk onverantwoord. 'Dit treft de meest kwetsbare mensen van Den Haag', aldus Balster. Ook moet de PvdA nog zien hoe de mooie ambities op het gebied van verduurzaming en openbaar vervoer worden waargemaakt.





Haalbaar

PvdD-fractievoorzitter Christine Teunissen heeft ook haar twijfels bij de haalbaarheid van de plannen, want de opgaven om te komen tot een klimaatneutrale en leefbare stad zijn volgens haar enorm. 'Toch kiest het stadsbestuur vooral voor business-as-usual en blijft het verder bij een paar mooie voornemens', aldus Teunissen. Volgens de partij zouden concrete duurzame maatregelen uitblijven. Wel is Teunissen blij met de verduurzaming van woningen door ze van het gas te halen en bestaande woningen klimaat neutraal te maken. De partij twijfelt wel of het toegewezen budget genoeg is om 25.000 woningen per jaar van het gas te halen. Volgens de partij is het ook opzienbarend dat in de begroting niks te lezen is over de aanpak van hitte- en wateroverlast in de stad.

De ChristenUnie/SGP noemt de start van de nieuwe coalitie 'voorzichtig'. 'Het lijkt erop dat het stadsbestuur wacht op de zilvervloot die na de verkoop van het tafelzilver Eneco in de gemeente zou moeten aanmeren,'zegt fractievoorzitter Pieter Grinwis. 'Hoe zeer ik ook tegen verkoop van energiebedrijf Eneco ben, het slagen van de ambities van dit college staat of valt met de verkoop van deze aandelen. Dat gaat voorlopig nog niet gebeuren en dat betekent dat er het komende jaar maar mondjesmaat werk wordt gemaakt van de verduurzaming van onze energievoorziening.'