Negen maanden cel dreigt voor frauduleuze bestuurder Haagse zorgflat

DEN HAAG - Voormalig 'bedrijvendokter' Karel S. uit Noordwijk dreigt alsnog negen maanden de cel in te moeten vanwege het oplichten van bejaarde bewoners van de Haagse zorgflat Waalsdorp. De 64-jarige man had eerder met de rechtbank een afbetalingsregeling afgesproken, maar komt die niet na.

Karel S. was bestuurder van de zorgflat en gebruikte zijn functie om vier ton in euro's weg te sluizen naar een eigen bedrijf. Hiervoor veroordeelde de rechtbank de man in 2015 tot een werkstraf van 240 uur. De rechter stelde bovendien als voorwaarde dat de man de bewoners uit de Haagse zorgflat het geld moest terugbetalen. Deed hij dat niet, dan zou hij negen maanden de cel in moeten.

In 2017 bleek al dat hij die verplichting niet nakwam, maar de Haagse rechtbank gaf hem nog een kans. Dinsdag bleek tijdens een nieuwe zitting dat S. opnieuw achterblijft met de betalingen. Hij zou in totaal 220 duizend euro betaald hebben, terwijl het verschuldigde bedrag vanwege de oplopende rente inmiddels op vijf ton staat.



'Ik ben moegestreden'

'U kijkt nu tegen een celstraf van negen maanden aan', hield de rechter Karel S. dinsdag voor. 'Ik weet het', zei Karel S. 'Maar ik ben moegestreden.' Door de publiciteit over de fraudezaak, zou niemand nog zaken met hem willen doen. Daar komt nog bij dat ook andere schuldeisers bij hem hebben aangeklopt, voor maar liefst een bedrag van 1,3 miljoen euro.

Volgens de officier van justitie had Karel S. nog een pand in zijn bezet dat hij van de hand zou kunnen doen. Met de opbrengst had hij de schuld aan de gedupeerde ouderen uit de zorgflat kunnen aflossen. Nu hij dat niet heeft gedaan, zou hij alsnog negen maanden moeten gaan zitten. 'Mijnheer komt gewoon zijn verplichtingen niet na', zei de officier.



Allerlaatste kans

De advocaat van S.wilde dat zijn cliënt nog een allerlaatste kans zou krijgen van de rechtbank. De voormalige 'bedrijvendokter' zou misschien met de stichting Waalsdorp, die voor de gedupeerde ouderen opkomt, alsnog overeenstemming kunnen bereiken over een snelle terugbetaling van het geld.

De uitspraak volgt over twee weken.