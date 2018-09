Legionella gevonden in douches sportlocaties Oegstgeest

OEGSTGEEST - Op drie gemeentelijke sportlocaties in Oegstgeest zijn doucheruimten gesloten, omdat hier vorige week bij een routinecontrole de legionellabacterie is gevonden. Daarop werd direct besloten om de douches uit voorzorg te sluiten, meldt de gemeente Oegstgeest dinsdag.

De verschillende typen legionella die zijn gevonden in (enkele) douches van Het Dok, de gymzaal Poelgeest en gymzaal Poelweijde kunnen in uitzonderlijke gevallen leiden tot griepachtige klachten. Volgens de gemeente is de kans dat mensen ziek worden van de bacterie klein.

Nadat de bacterie werd geconstateerd is de gemeente gestart met structurele maatregelen om de douches schoon te maken en verdere besmetting met de legionellabacterie te voorkomen.



Vochtig

Legionella komt vooral voor op vochtige plekken, zoals bij een waterleiding, meren en sloten. Besmetting kan ontstaan door de inademing van zeer fijne waterdruppeltjes. De meeste mensen worden hier niet ziek van, maar een bepaalde variant van de bacterie kan in uitzonderlijke gevallen bij inademing een longontsteking veroorzaken. Bij de variant die nu in Oegstgeest is aangetroffen is hier geen sprake van.

LEES OOK: Flatbewoners door Staedion voor rechter gesleept om klimaatvriendelijke warmte-units