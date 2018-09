Hagenaars fietsend het land door voor aandacht voor verslaving: 'Idee ontstond dronken op de bank'

DEN HAAG - Na zes jaar alcoholverslaving besloten de Haagse Rick en Wesley het roer drastisch om te gooien. De twee stapten op de fiets om heel Nederland door trappen, om op die manier aandacht te vragen voor verslavingen. Zeven weken geleden kickten ze zelf af van de alcohol en een week geleden stapten ze al vloggend op de fiets.

Bij hun fietstocht worden de mannen ondersteunt door Straat Consultaat, een stichting die de belangen behartigt van daklozen, thuislozen en drugsgebruikers in de stad. Op de website van de stichting zijn de jongens te volgen via hun vlogs.

Enige tijd geleden bedachten de Rick en Wesley het idee om samen te gaan fietsen. 'We kwamen op het idee toen we samen dronken op de bank zaten', vertelt Rick. 'Toen kwam het opeens ter sprake. We hebben het vervolgens voorgelegd aan Straat Consultaat. Zij zeiden, als jullie daar echt werk van gaan maken, als jullie echt stoppen met drinken, dan willen wij jullie daar bij helpen.'



Behoefte aan een biertje

Het doel was in eerste instantie om elke dag minstens tien jongeren aan te spreken over het gebruik van alcohol en drugs. 'Maar daar werd niet echt gehoor aan gegeven. Na overleg met Straat Consulaat hebben we besloten het puur voor onszelf te doen.'

En dat gaat tot nu toe goed, al is de behoefte aan een biertje na een dag fietsen soms best groot. 'Ja, dat is lastig, vooral met het lekkere weer. Maarja, je kunt er het beste mee omgaan door het gewoon niet te doen. Misschien makkelijk gezegd, maar zo doen we het wel', legt Rick uit.



Blijven fietsen

De fietsers uit Den Haag hopen op 28 september weer terug te zijn in de Hofstad. Ze blijven dan zoveel mogelijk fietsen. 'Voordat we dit gingen doen fietsten we ook al veel. Dat blijven we doen.'

De alcohol blijft volgens Rick ook dan achter slot en grendel. 'Ik wil sowieso geen alcohol meer drinken, dat is mijn grootste valkuil. Eén biertje wordt er dan twee, twee worden er vier en vier worden er acht... dat wil ik niet meer.'

