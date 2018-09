Deel dit artikel:













West Wekker: Staking basisonderwijs en straf voor binnenrijden sociale dienst Stakende leraren | Foto: Omroep West

REGIO - Goedemorgen! Vandaag blijft je kind lekker thuis of moet je proberen opvang te vinden, want de leraren in het basisonderwijs gaan staken. Verder gaan we langs bij Susan Dekker die een hoed ontwerpt voor Prinsjesdag. En de man die opzettelijk met zijn auto de sociale dienst in Lisse binnereed, hoort zijn straf.

Wat kan je vandaag verwachten?

Leraren uit Zuid-Holland leggen vandaag hun werk neer om extra geld te vragen voor het primair onderwijs. De leerkrachten van De Witte School in Noordwijk wilden liever niet staken, omdat ze ouders dan met problemen van opvang opzadelen, maar zij wilden wel een signaal afgeven. Dus hebben zij een aangepast lesprogramma in het teken van sprookjes. Wij gaan er vandaag langs.

Het is weer bijna tijd voor Prinsjesdag en dus is het maken van en speculeren over hoeden weer in volle gang. Wij gaan vandaag langs bij kunstenares Susan Dekker. Ze is voor dit jaar bezig met een hoed die we alvast mogen bewonderen. De echte vraag is natuurlijk: op welk hoofd zal de hoed komende dinsdag prijken?

De man die in januari dit jaar opzettelijk met zijn auto het pand van de sociale dienst in Lisse binnenreed, hoort vandaag wat zijn straf is. Het Openbaar Ministerie eiste eind augustus een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Omdat het voorarrest van de werkstraf afgaat, komt de eis neer op 98 uur werken.

Het weer: Vandaag valt er af en toe (mot)regen. Bij een zwakke tot matige ZW-, later NW-wind, wordt het ongeveer 17 graden.



Beeld: MeteoGroup Vandaag valt er af en toe (mot)regen. Bij een zwakke tot matige ZW-, later NW-wind, wordt het ongeveer 17 graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. Wat je verder moet weten:

Een 53-jarige man uit Gouda staat vandaag voor de rechter vanwege ontucht met een schoonzus die 33 jaar geleden zou zijn begonnen. Bovendien wordt hem seksueel misbruik verweten van een stiefdochter, van 2009 tot 2012.

Bijna de helft van alle volwassen Nederlanders heeft matig of ernstig overgewicht. Een op de vijf mensen met obesitas (ernstig overgewicht) heeft hier geen moeite mee, concludeert statistiekbureau CBS in een onderzoek.

Oppositiepartijen PvdA en de Haagse Stadspartij in de gemeenteraad van Den Haag maken zich zorgen over de verandering van bedrijventerrein de Binckhorst in een plek waar naast gewerkt ook gewoond kan worden. Het college wil in de Binckhorst 4500 woningen bouwen. Maar dat is volgens Peter Bos van de Stadspartij geen goed plan. De transformatie van de Binckhorst is gedeeltelijk al gestart. Maar over een groot deel van het gebied moet de gemeenteraad zich nog uitspreken. De gemeenteraad buicht zich hier vandaag over.

Vanavond op TV West: Verborgen Museumschatten en Verborgen Thuisschatten (NIEUW)

In Verborgen Museumschatten duikt presentatrice Lynn Heythekker in de exclusieve depots, archieven, kluizen en kelders van veertien Zuid-Hollandse musea. Lynn gaat op zoek naar verborgen museumschatten. Direct hierna is 'Verborgen Thuisschatten’ te zien. In dit programma gaan we op bezoek bij mensen thuis die denken dat zij een kunstschat in huis hebben. Via een deskundige taxateur van het Venduehuis komen zij de achtergrond en de waarde van hun dierbare object te weten.

