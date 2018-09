Deel dit artikel:













Bewoners Molenwijk eisen dat Vestia achterstallig onderhoud aanpakt Bewoners Molenwijk zijn het zat dat Vestia niets doet aan achterstalling onderhoud | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Vertegenwoordigers van woningbouwvereniging Vestia zijn tijdens een bewonersbijeenkomst in de Haagse Molenwijk flink onder vuur genomen. Daarbij regende het klachten over achterstallig onderhoud. En dan ging het niet alleen om vocht en schimmel, maar ook om bijvoorbeeld lekkage en verrotte vloeren. Dat de woningbouwvereniging hier niet van op de hoogte is, gaat er niet in bij de bewoners.

De bewoners hebben dan ook het idee dat hun klachten niet serieus worden genomen. Ook omdat ze van de het kastje naar de muur worden gestuurd door Vestia en de aannemer die het achterstallig onderhoud doet. Tijdens de bijeenkomst belooft Hanneke Klumpes van Vestia dat hier naar gekeken zal worden. Maar over de vele klachten geeft zij aan dat veel van de problemen niet gemeld worden. En als er geen problemen worden gemeld, dan kunnen ze dus ook niets doen. Daarom biedt zij tijdens de bijeenkomst aan om de problemen vanaf maandag te inventariseren zodat ze aangepakt en opgelost kunnen worden. Hiervan kan telefonisch of digitaal melding worden gemaakt. Maar tijdens de bijeenkomst laten de bewoners duidelijk merken dat zij daar niet veel vertrouwen in hebben. LEES OOK: Bewoners van schimmelwoningen zijn het zat: 'Wel huurverhoging, geen oplossing voor problemen'