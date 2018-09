Deel dit artikel:













Politieonderzoek naar auto in het water in Delft Hulpdiensten haalden de auto uit het water. (Foto: Regio15)

DELFT - Een auto is in de nacht van dinsdag op woensdag in het water beland langs de Schieweg in Delft. De gewaarschuwde hulpdiensten hebben in het water gezocht naar inzittenden, maar die werden niet gevonden.

De auto is uit het water gehaald. Er werd ook een motor gevonden. Ook die is getakeld. De auto was volledig gestript. De politie doet onderzoek.