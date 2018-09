Geen vuurwerkvrije zones tijdens jaarwisseling in Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Er is geen aanleiding om tijdens de jaarwisseling vuurwerkvrije zones in te stellen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Dat oordeelt burgemeester Liesbeth Spies (CDA). En dus komen die vuurwerkvrije zones er ook niet, meldt mediapartner Studio Alphen. Mocht er alsnog aanleiding zijn voor vuurwerkvrije zones, dan is het instellen daarvan alsnog een optie voor Spies.

In een rapport over de aanpak van vuurwerkoverlast staat beschreven hoe overlast de komende jaren rond de jaarwisseling zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Als extra aandachtspunten noemt burgemeester Spies het uitvoeren van gebiedsgerichte controles, per wijk in kaart brengen wat specifieke 'piek-locaties' zijn en het streven naar de aanwezigheid van jongerenwerkers en wijkagenten in de avonduren in bepaalde wijken van Alphen aan den Rijn.

De burgemeester hoopte op een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, maar dat wil de minister niet. Spies gaf in juni aan dat een verbod in haar ogen alleen zin heeft als het landelijk wordt ingevoerd. Toch wilde ze overwegen of Alphen individuele maatregelen kon treffen, maar daar ziet ze van af. De Alphense gemeenteraad vroeg bijvoorbeeld of Alphen een lokaal verkoopverbod kon instellen, maar dat is volgens Spies niet mogelijk.