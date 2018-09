Deel dit artikel:













Omwonenden Plein 1813 maken zich zorgen over hun veiligheid als Israël ambassade verhuist De nieuwe Israëlische ambassade aan Plein 1813 (Foto: Rijksvastgoedbedrijf)

DEN HAAG - Omwonenden van Plein 1813 in Den Haag maken zich zorgen over hun veiligheid. Aanleiding is de voorgenomen verhuizing van de Israëlische ambassade naar hun buurt. Israël heeft het oog laten vallen op de statige witte villa tegenover het pand waar minister Joseph Luns van 1952 tot 1971 woonde.

De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd, om aandacht voor hun situatie te vragen. Ze vinden dat ze slecht op de hoogte gehouden van wat er allemaal verbouwd moet worden. Eigenlijk zou er binnen en buiten niks echt verbouwd mogen worden, omdat de villa een monument is, maar dit moet wel om aan de veilgheidseisen te voldoen. Donderdag wordt hier in de raad gesproken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waarschuwde een maand geleden al dat de grondige verbouwing van het pand 'leidt dit tot onomkeerbaar verlies van belangwekkende onderdelen van het historische interieur en casco van dit Rijksmonument'. Daarnaast moeten vanwege de verhuizing veertig bomen worden gekapt. Daarvoor in de plaats komen een toegangspaviljoen, hekwerken en nieuwe muren.

'Het wordt een kale vlakte' 'Er blijft bijna niks van het groen over', vertelt Joeri Oudshoorn. Hij is oud-raadslid van de Haagse Stadspartij en hij vertegenwoordigt de bewoners. Zijn moeder woont aan Plein 1813. 'De muren worden zo'n drie meter hoog. Er wordt verder een heleboel onder de grond gebouwd. Op heel veel plekken kun je daardoor geen groen terugbrengen. Het wordt een beetje een kale vlakte.' Hij wijst erop dat niet alleen de Israëlische ambassade moet worden beschermd tegen eventuele aanslagen, maar ook de huizen van de omwonenden. 'De villa wordt vanwege de komst van de ambassade helemaal gestript om van binnen enorme bepantsering aan te brengen. Ook op Plein 1913 worden allerlei veiligheidsmaatregelen in het groen verwerkt om grote vrachtwagens met explosieven tegen te houden. Maar als je dat doet, wat doe je dan met de panden in de buurt? Op het moment dat er zo'n vrachtwagen komt, zijn zij de dupe. De staat moet ook instaan voor de veiligheid van de andere buurtbewoners.'

'Buiten de stad' Het meest logisch zou het volgens Oudshoorn zijn als de Israëlische ambassade - 'een super zwaar te beveiligen gebouw' - buiten de stad terecht zou komen. 'Net zoals de Amerikaanse ambassade, die we uit de stad gehaald hebben. Zodat die goed te verdedigen is.'