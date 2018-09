Onderwijspersoneel staakt: leraren willen meer salaris en minder werkdruk

Onder meer op De Witte School in Noordwijk wordt gestaakt. Foto: Omroep West

DEN HAAG - Leraren uit het basisonderwijs leggen woensdag samen met ander schoolpersoneel het werk neer. Ze willen dat de salariskloof tussen het primair en het voortgezet onderwijs kleiner wordt. Ook willen ze dat er iets wordt gedaan aan de werkdruk, die volgens hen te hoog is.

Hoeveel scholen precies meedoen aan de staking is niet duidelijk. Basisschoolleraren, schoolleiders en andere medewerkers demonstreren in Rotterdam. Ook basisschoolpersoneel uit Zeeland legt woensdag het werk neer.

De schoolleiders komen in actie voor betere salarissen. Volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) gaan zij er in een nieuwe cao minder op vooruit dan onderwijzers. De AVS wil dat alle schoolleiders in Nederland om 9.00 uur hun jaarlijkse ontruimingsoefening houden, met brandalarm. Daarmee luiden ze dan symbolisch de noodklok.



Anderhalf jaar

De onderwijsbonden voeren al anderhalf jaar actie voor betere arbeidsvoorwaarden. De acties in Zuid-Holland en Zeeland zijn de laatste in de reeks estafettestakingen die eerder werden gehouden in andere provincies.

Of de onderwijzers hierna verdergaan met acties is nog onbekend. Vakbonden wachten eerst af wat er volgende week in de miljoenennota staat.