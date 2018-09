Studenten helpen winkeliers Den Haag: 'Het draait allemaal om persoonlijk contact'

DEN HAAG - Een bijzonder project van de Haagse Hogeschool: een groep hbo-studenten onderzoekt hoe kleine ondernemers in winkelcentrum Mariahoeve het hoofd boven water kunnen houden. Dat is namelijk niet makkelijk in een tijd dat grote winkelketens en webshops de dienst uitmaken. 'Persoonlijk contact, daar moeten we op inzetten', aldus student Rachel Damri.

'Eerste Hulp bij Retail', zo heet het project van de Haagse Hogeschool in winkelcentrum Mariahoeve in Den Haag. In samenwerking met twaalf winkeliers onderzoeken de hbo-studenten hoe de winkels kunnen blijven voortbestaan. 'Het is bedoeling dat ze samen tot een plan voor de toekomst komen', legt coördinator Heleen Geerts uit. 'Wat hebben ze nodig om te overleven?'

De eerste gesprekken met winkeliers zijn dinsdag- en woensdagmiddag gevoerd. Slager Dennis Kuijler hoopt dat de studenten hem kunnen helpen aan een opzet om Facebook te gebruiken. 'Bijvoorbeeld voor het uitventen van maaltijden-van-de-dag. Er zijn hier in de wijk veel ouderen voor wie dat goed zou uitkomen.'



Persoonlijk contact is het sleutelwoord

'We hebben bijvoorbeeld gesproken met de eigenaar van Shop Caroline', vertelt student Rachel. 'Bij haar in de modezaak komen vooral ouderen vrouwen. Zij komen niet alleen om spullen te kopen, maar ook voor het persoonlijk contact. Daar moeten we dan ook op inzetten'.

Volgens de studenten zou het daarom goed zijn als de modezaak zelf activiteiten organiseert. 'Daar zijn we samen op uitgekomen', zegt Lita Kishna van Shop Caroline, 'dus voor ons geen internet.' 'Maar bijvoorbeeld een modeshow', zegt Rachel. 'Daar kunnen de bezoekers met elkaar en met de winkeliers in contact komen.'



Plannen voor de hele retailsector

De komende zes weken onderzoeken de studenten op welke manieren winkeliers nog meer klanten aan zich kunnen binden. Het is de bedoeling dat die plannen worden gedeeld met de hele retailsector. 'En uiteindelijk is het aan de winkels zelf om deze plannen uit te voeren', aldus coördinator Geerts. 'De ondernemers geven aan wat ze zouden willen, wij gaan kijken of en hoe dat kan.'

