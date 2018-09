Oud-ADO Den Haag-speler Jan van der Meer overleden

DEN HAAG - Op 82-jarige leeftijd is oud-ADO Den Haag-verdediger Jan van der Meer overleden. Dit meldt ADO Den Haag. De in eigen jeugd opgeleidde voetballer speelde in totaal 143 competitieduels en veertien bekerduels voor de Haagse ploeg.

De linksachter maakte eind jaren vijftig furore bij ADO. In 1957 promoveerde hij met de residentieclub naar de eredivisie en zou in die competitie tot 1961 voor de Hagenezen uitkomen. Hij speelde in een team met onder andere Mick Clavan, Lex Rijnvis en Gerrit Vreken.

In de zomer van 1961 vertrok hij naar Friesland om daar te spelen voor VV Leeuwarden (toen een profclub). In de noordelijke provincie liet hij zich niet onbetuigd en na een jaar vertrok hij naar PSV. In zijn eerste jaar in Eindhoven werd hij meteen landskampioen. Een basisplaats zat er in Brabant echter niet in en hij ging in 1964 terug naar Leeuwarden.

Terug naar Leeuwarden





In Leeuwarden was net Cambuur Leeuwarden opgericht, als vervanger van het naar de amateurs teruggekeerde VV Leeuwarden. In zijn eerste jaar bij Cambuur promoveerde hij meteen van de tweede divisie (toen nog profniveau) naar de eerste divisie.

Hij sloot zijn carrière af bij Cambuur en vestigde zich voorgoed in Friesland. Tijdens zijn voetbalcarrière was hij ook instructeur in het zwembad van Stiens Later werd hij fysiotherapeut. Deze week overleed hij.

