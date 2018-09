Leraren demonstreren met sprookjeswandeltocht: 'We voelen ons het bos ingestuurd'

NOORDWIJK - Leraren uit het basisonderwijs leggen woensdag samen met ander schoolpersoneel het werk neer. Toch zijn niet in alle scholen de lokalen leeg. Leerkrachten van De Witte School in Noordwijk hebben namelijk een andere manier gevonden om de stakingsactie te ondersteunen: 'Het is Sprookjesdag bij ons vandaag!', aldus juf Vogelaar.

Een heks, Roodkapje, en Paulus de Boskabouter: het schoolplein van De Witte School, zo genoemd vanwege de kleur van het gebouw, stond woensdagochtend vol met figuren uit het sprookjesbos. Klaar voor een speciale sprookjeswandeltocht door Noordwijk, om zo te demonstreren voor een beter salaris in het basisonderwijs.

'We hebben al twee keer de deuren dichtgedaan om te staken. Maar we willen ouders niet een derde keer met een probleem opzadelen', legt juf Vogelaar uit. 'Daarom kiezen we ervoor de actie op een andere manier te ondersteunen.'



'Wij geloven niet in sprookjes'

De leerkrachten en leerlingen van de school maken woensdag een gezamenlijke boswandeling in Noordwijk. Een symbolische actie: 'We voelen ons het bos ingestuurd door de overheid', aldus juf Vogelaar. 'Met deze actie willen we een signaal afgeven. Wij geloven niet in sprookjes!'

Leraren en ander schoolpersoneel willen dat de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs kleiner wordt. Ook willen ze dat er iets gedaan wordt aan de werkdruk die volgens hen te hoog is. Basisschoolleraren, schoolleiders en andere medewerkers demonstreren in Rotterdam. Ook basisschoolpersoneel uit Zeeland legt woensdag het werk neer.

