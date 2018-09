Deel dit artikel:













De buxusrups opent aanval op Groene Hart: drie keer schudden helpt Een buxusrups (Foto: Renate Solleveld)

BOSKOOP - 'De buxusrups is dit jaar opgerukt naar Alphen aan de Rijn en Boskoop', zegt René van Tol van onderzoeksbedrijf Delphy. Daar zien ze dat de buxusrups steeds meer voorkomt in het Groene Hart. 'Vorig jaar zat het beestje nog in Woerden en Zoetermeer, nu denk ik dat je ze misschien ook in Leiden kunt vinden.'

De laatste tien jaar heeft de rups Nederland als leefgebied gekozen. Van het voorjaar tot het najaar is hij actief. In drie á vier cycli per jaar duikt het beestje in de Nederlandse voortuinen op. Naast dat het leefgebied van de rups in Zuid-Holland steeds groter wordt, is het beestje deze zomer extra opgevallen omdat mensen dankzij de warmte langer buiten zaten. Hierdoor zagen ze de rups vaker in de buxusboompjes zitten. Daarnaast beginnen steeds meer mensen het dier te herkennen omdat hij al een paar jaar in onze natuur voorkomt. Hoe kun je het beestje het best bestrijden?





Naast de mens beginnen ook vogels het beestje te signaleren. 'Vogels zijn de natuurlijke vijand van de buxusrups', zegt Van Tol. 'In het voedelpatroon van vogels komen ze steeds meer voor.' Van Tol weet hoe je het beestje het beste kunt bestrijden. 'Wat goed helpt voor particulieren is drie keer goed schudden aan een buxusboompje', zegt de gewasexpert. 'Dan vallen ze eruit en is de boom voor een groot gedeelte al vrijgemaakt van de rups.'

Eitjes en poppen overleven de winter Daarnaast zijn er voor kwekers ook andere manieren om van het 'ongedierte' af te komen. 'Natuurlijk door chemische middelen', vertelt Van Tol. 'Maar ook door middel van bacteriën die in de rups actief worden en zo het beest doden.' Met de vorst op komst zullen de rupsen dood gaan. 'Maar de eitjes en poppen kunnen veel beter tegen de vorst', vervolgt Van Tol. 'Een normale winter zullen ze waarschijnlijk wel overleven. Dan beginnen ze in het voorjaar weer opnieuw.' LEES OOK: De buxusrups is er weer en dit kun je tegen het beestje doen