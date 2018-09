Drankrijder Roderick mist zijn rijbewijs: 'Het is allemaal niet ideaal'

DEN HAAG - 'Je komt er pas achter hoe waardevol je rijbewijs is, als je hem kwijt bent', verzucht Roderick. In juni veroorzaakt hij een ongeluk met veel te veel drank op. Het blijft bij blikschade. Desondanks wordt zijn rijbewijs ingenomen. En dat blijkt knap lastig in de praktijk.

Naar eigen zeggen drinkt Roderick zes glazen wijn binnen vijf uur. 'Het zou iets meer kunnen zijn, maar ik heb niet in de gaten gehad', vertelt hij. Eenmaal achter het stuur ziet hij een kerende auto over het hoofd.

Met zijn Mercedes raakt hij de auto in de flank. Al vlot na de crash wordt duidelijk dat Roderick te veel op heeft: 'De politie ziet dat u met dubbele tong spreekt.'



Fors gedronken

Uit de blaastest blijkt dat hij 780 microgram alcohol in zijn bloed heeft, waar 220 is toegestaan. 'Fors boven de toegestane hoeveelheid', concludeert de politierechter. De rechter wil weten hoe het Roderick sinds die tijd vergaat zonder rijbewijs.

Het blijkt lastig, zowel zakelijk als in zijn priveleven. Waar Roderick eerst in de auto stapt naar werk, fietst hij nu naar een collega voor een lift. Ook in de weekenden is het improviseren. Als hij zijn kinderen heeft moet hij een uur op de fiets om ze naar zwemles te brengen.



Tegenvaller

'Ook op mijn werk is het moeizaam', gaat Roderick verder. Hij stuurt collega's nu langs bij klanten. Verder probeert hij contact te onderhuden via Whatsapp en videogesprekken via Facetime. Maar het is allemaal niet ideaal,vertelt hij. 'De afgelopen drie maanden, lijken drie jaar.'

Het is voor Roderick dan ook een tegenvaller als de officier van justitie 900 euro boete eist en nog eens een rij-ontzegging van acht maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Het zou betekenen dat hij nog twee maanden op de fiets moet. 'Ik heb mijn lesje wel geleerd', reageert Roderick die graag zijn rijbewijs terug wil.



Iets milder

'Je weet dat het niet mag, je doet het toch en daarom moet er een straf op volgen', zegt de rechter. Ze is wel iets milder dan de officier. Roderick krijgt wel 900 euro boete en acht maanden rij-ontzegging waarvan vier voorwaardelijk. Roderick hoeft dus nog maar een maand op de fiets. 'Oja, u mag wel pas gaan rijden als het rijbewijs in de brievenbus valt', drukt de rechter hem nog op het hart.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

