Haagse finalist America's Got Talent: 'Als je zó ver komt, dan ben je gewoon goed'

Een van de dansers van Blue Journey bij America's Got Talent in 2014

DEN HAAG - 'Ik had het nooit willen missen. En het was veel leuker dan ik had verwacht.' De Haagse choreograaf David Middendorp denkt nog vaak terug aan zijn America's Got Talent-avontuur. In 2014 wist hij een finaleplek te halen en hij kan zich wel voorstellen hoe Glennis Grace zich nu moet voelen.

Middendorp werd destijds door de makers gevraagd voor de populaire talentenjacht in de Verenigde Staten. 'Ik ging er wel met een lichte voorzichtigheid naartoe. Moet ik dit wel doen? Blijft er nog wel iets over wat ik zelf wil doen?' Maar het viel de Hagenaar alles mee. 'Natuurlijk zaten er ook beperkingen aan, bijvoorbeeld door dingen die zij minder geschikt vonden voor televisie. Maar op een leuke manier hebben ze mij daar toch in gesteund.'

Het avontuur heeft de Hagenaar zeker geen windeieren gelegd. 'Ik heb er veel aan gehad', zegt hij. 'Veel werk en aandacht in de media.' En nu, vier jaar later, wordt hij internationaal nog steeds gevonden. 'We worden nog steeds wel een paar keer per jaar uitgenodigd door grote buitenlandse bedrijven, omdat ze ons op YouTube hebben gezien.' Verder waren er de afgelopen jaren in binnen- en buitenland meer dan honderd shows waarbij Middendorp betrokken was.

Bekijk hieronder de Blue Journey van David Middendorp in de halve finale van America's Got Talent:



David Middendorp maakte het stuk Blue Journey. Dat werd uitgevoerd door twee Amerikaanse dansers en gezien door vijftig miljoen mensen. 'Het is allemaal best groot. In die laatste ronde zaten ongeveer 7.000 mensen in de zaal, die allemaal werden opgehitst om te reageren op wat er gebeurde.' In totaal zat Middendorp zes weken in New York voor de Amerikaanse talentenjacht.

Ondanks dat de Hagenaar en de twee dansers niet wonnen, waren de reacties lovend. 'I, the audience and America have been Middendorphed', zei jurylid Howie Mandel. 'Ja, dat was natuurlijk heel erg leuk. Het was puur mijn idee wat daar stond, waar ik enorm trots op was. Maar dat ze wisten dat ik erachter zat? Hartstikke leuk!'



Appels en peren

Over de kansen van Glennis Grace kan Middendorp niet veel zeggen. 'Het is namelijk appels met peren vergelijken. Zangers worden vergeleken met dansers. Het is maar net hoe de wind staat.' Afgelopen nacht stond Grace in de halve finale van America's Got Talent en donderdag hoort ze of ze doorgaat naar de finale.

‘Maar, als je zó ver komt dan ben je gewoon goed in wat je doet’, vindt de Haagse choreograaf. 'In haar geval is het gewoon afwachten hoe alles op z'n plek valt. Ze kan hoe dan ook trots zijn op wat ze heeft bereikt.' Het is hoe dan ook genieten, zegt Middendorp uit eigen ervaring. 'Al hadden we het Nederlandse succes natuurlijk al in 2014', lacht hij.



Flirt With Reailty

Het stuk Blue Journey is nu onderdeel van een nieuwe voorstelling van David Middendorp: Flirt With Reality. 'Het hoofdthema is dans en technologie. En de vraag is: wat heeft technologie voor invloed op onze realiteit? Dansers komen letterlijk in botsing met digitale bits en drones.' Het stuk gaat op 20 oktober in première in het Zuiderstrandtheater in Den Haag en is ook nog te zien in onder meer Delft en Zoetermeer.