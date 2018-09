Storing Vodafone: internet en bellen niet mogelijk

DEN HAAG - Telecomaanbieder Vodafone is woensdag getroffen door een storing. Vooral rond Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam krijgen mensen geen verbinding met het mobiele netwerk van het bedrijf. Daardoor werkt hun internet niet en kunnen ze niet bellen.

Dat blijkt uit meldingen op de website allestoringen.nl. Naast een grote hoeveelheid meldingen vanuit de Randstad lijken er ook veel klachten te zijn uit Brabant en Groningen. Maar ook vanuit andere delen van het land komen meldingen binnen dat mensen niet kunnen bellen en internetten.

De oorzaak van de storing is niet bekend. Het lijkt erop dat sommige mensen wel verbinding hebben. Vodafone zegt in een reactie dat de storing is opgelost, maar waardoor de storing werd veroorzaakt kon een woordvoerster niet zeggen. Hoewel Vodafone meldt dat de storing voorbij is, melden mensen op Allestoringen.nl daarentegen dat ze nog steeds last ondervinden van de storing.



Niet bellen en ook niet internetten?

Vodafone zegt dat de storing ertoe leidde dat mensen niet konden bellen, maar dat ze niet konden internetten is het bedrijf niet bekend. Ook kon de woordvoerster niet zeggen hoeveel mensen er woensdag door de storing zijn getroffen.

