Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zorgen over komst nieuwe ambassade Israël: terecht of niet? De nieuwe Israëlische ambassade aan Plein 1813. (Foto: Rijksvastgoedbedrijf)

DEN HAAG - De Israëlische ambassade verhuist en de nieuwe plek wordt verbouwd - voor de veiligheid. Maar daar is niet iedereen even blij mee. Omwonenden van Plein 1813 in Den Haag, waar de nieuwe ambassade moet komen, vrezen dat de verbouwing ten koste gaat van het groen in de omgeving. Ook maken zij zich zorgen over hun veiligheid. Zijn die zorgen terecht?

Vanwege de verhuizing van de Israëlische ambassade van het Buitenhof naar Plein 1813 moeten veertig bomen worden gekapt. 'Er blijft bijna niks van het groen over', zegt Joeri Oudshoorn. Hij is oud-raadslid van de Haagse Stadspartij en hij vertegenwoordigt de bewoners. Zijn moeder woont aan Plein 1813. Maar volgens wethouder Richard de Mos valt dat wel mee, meldt zijn woordvoerder. 'Er verdwijnen geen bomen op het plein. Dat gebeurt alleen in de privétuin van de ambassade. Sterker nog: op het plein komt er alleen maar meer groen bij. Zo worden er bredere groenpaden aangelegd langs de randen van het plein en worden er zelfs groene veiligheidspalen neergezet.'

Veiligheid van de bewoners Maar het groen in de omgeving is niet de enige zorg van de onwonenden. Ze vragen zich vooral af wat de komst van de ambassade betekent voor hun veiligheid. 'Er worden maatregelen genomen om de ambassade te beschermen, maar hoe zit het met de huizen eromheen?', vraagt Oudshoorn zich af. 'De staat moet ook instaan voor de veiligheid van de andere bewoners.' Volgens Jan Melissen, diplomatiedeskundige bij Clingendael en aan de Universiteit Leiden, hoeven de buurtbewoners zich geen zorgen te maken. 'Met de verhuizing naar Plein 1813 komt de ambassade in een omgeving terecht die veel beter te beveiligen is dan het Buitenhof, waar de ambassade nu zit', zegt hij.

'De deur hoeft niet meer op slot' Nu zit de ambassade in een druk winkel- en horecagebied. 'Straks komt de ambassade in een omgeving te staan waar veiligheid veel beter te garanderen is. Niet alleen omdat het er minder druk is, maar ook omdat er gebouwen in de buurt zijn die al worden beveiligd. Denk maar aan de ambassade van Canada', aldus Melissen. 'En wat de buren betreft: ik kan me geen veiligere omgeving voorstellen dan in de buurt van een ambassade. Er hangen overal camera's en de politie houdt toezicht. Die zichtbare bewaking schrikf af. Bewoners zouden misschien zelfs 's nachts hun deur niet meer op slot hoeven doen.'

Veiligheidsmaatregelen voor omwonenden De gemeente kan nog niets zeggen over specifieke veiligheidsmaatregelen voor huizen in de omgeving van de ambassade. Het is onbekend hoeveel incidenten er hebben plaatsgevonden rondom de Israëlische ambassade op het Buitenhof. GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren hebben inmiddels het college opgeroepen een alternatieve locatie te zoeken voor de Israëlische ambassade. Volgens de partijen tasten de benodigde veranderingen voor de veiligheidseisen niet alleen het karakter van het monumentale pand aan, maar slokt het ook een deel op van de groene omgeving. LEES OOK: Monumentenadviseur: 'verbouwing Israëlische ambassade is onomkeerbaar verlies'