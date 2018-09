Werkstraf voor man die gebouw sociale dienst binnenreed

LISSE - Leidenaar Edwin V. (53), die op 22 januari het gebouw van de sociale dienst in Lisse binnenreed is woensdag veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden.

V. reed met zijn auto dwars door de pui van het gebouw en kwam voor een balie tot stilstand. Hij was boos omdat zijn uitkering gestopt was. Bij de actie raakte niemand gewond, maar de schade aan het gebouw was flink.

Tijdens de zitting, twee weken geleden, verklaarde V. dat hij geen slachtoffers wilde maken of zelfmoord wilde plegen toen hij naar binnenreed. Ook de rechter vindt niet dat bewezen kon worden dat er sprake was van een poging zware mishandeling.



Bedreiging

De rechter vindt dat er wel voldoende bewijs is voor bedreiging. Er zaten twee medewerkers van de sociale dienst achter de balie toen V. naar binnen reed. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 120 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf.

