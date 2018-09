Deel dit artikel:













Tien tips over cold case Wilma Bres Wilma Bres | Foto: Politie

DELFT - Bij de politie in Den Haag zijn tien tips binnengekomen over de moord op de 32-jarige Wilma Bres in Delft in 1989. Verschillende media en tv-programma's - onder meer Team West - hebben aandacht besteed aan de oude moordzaak. De tips worden nu bekeken, laat een woordvoerder weten.

Bres werd in de nacht van 15 op 16 juli 1989 met messteken om het leven gebracht. Haar lichaam werd 150 meter van haar huis gevonden. In een laatste poging de zaak alsnog op te lossen, is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. De zaak werd onlangs heropend na een anonieme tip waarin de dader werd aangewezen. Deze nieuwe informatie is volgens de politie 'concreet en waardevol'. Mogelijk is of waren de dader(s) minderjarig. In dat geval is de moord verjaard.