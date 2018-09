Deel dit artikel:













Twee weken cel voor haatzaaien tijdens protest in Schilderswijk in 2014 Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Een 36-jarige Hagenaar is woensdag bij verstek veroordeeld tot twee weken cel, omdat hij opriep tot haat en geweld tegen joden. Hij deed dat tijdens een demonstratie in de Haagse Schilderswijk in 2014. Bij de demonstratie werd ook met zwarte vlaggen sympathie voor IS getoond.

Volgens het OM heeft de man als één van de sprekers uitlatingen gedaan die strafbaar zijn. 'Het leger van Mohammed zal terugkeren', riep de Hagenaar. 'Zij zullen blijven spreken tot de Chaam (Syrië) gezuiverd wordt van deze joden.' Andere deelnemers riepen daarna: 'Dood aan de zionist, vuile joden. ' Dat is de Hagenaar volgens het OM aan te rekenen als het aanzetten tot haat en geweld tegen de joodse bevolkingsgroep.

Verdachte mogelijk dood De zaak werd in 2014 door de rechtbank afgewezen omdat de verdachte mogelijk overleden zou zijn. Het Openbaar Ministerie was daartegen in beroep gegaan. Het gerechtshof verwees de zaak terug naar de rechter, die woensdag uitspraak deed. De verdachte was daarbij niet aanwezig. Het is onbekend waar hij is.