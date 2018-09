Haags Pop Centrum wil fris de toekomst tegemoet en wordt Popradar Den Haag

DEN HAAG - Popradar Den Haag. Dat is de nieuwe naam van het Haags Pop Centrum (HPC). Met die naamsverandering en een nieuwe werkwijze sluit de organisatie een volgens directeur Bert Winter 'lastige periode' af.

De afgelopen jaren waren er zorgen over de stabiliteit van het toen nog HPC, dat wil zorgen voor 'een levendige en diverse popscene' binnen Den Haag. De organisatie beheert daarvoor het grootste repetitieruimtecentrum van de stad en wil lokale, nationale en internationale kansen bieden voor Haagse acts en muzikanten.

Popradar Den Haag zag ruim een jaar geleden de directeur een stap terug doen omdat 'diens hart eigenlijk niet bij managementtaken lag', aldus het bestuur destijds. Ook de gemeente maakte zich ernstige zorgen over de gang van zaken bij het instituut dat sinds 1985 bestaat en is gevestigd in een oude school in Loosduinen. Daarom kreeg het toenmalig HPC nog maar voor een periode van twee jaar subsidie in plaats van de gebruikelijke vier jaar. De organisatie besloot daarop 'kritisch naar zichzelf te gaan kijken' om het tij te keren.



Toekomstplannen

Woensdag werden de toekomstplannen gepresenteerd en daarbij hoort onder meer een nieuwe naam. Een die duidelijk moet maken dat de Haagse popscene goed in beeld is en een subtiele hint op een van de grootste ‘Haagse hits’ uit de geschiedenis.

Verder werd ook bekend dat het enorme pand aan de Burgemeester Hovylaan wordt opgeknapt. Verder wil Popradar Den Haag nog harder aan de slag gaan met het ondersteunen van beginnende bands en artiesten, door ze bijvoorbeeld in contact te brengen met mensen met veel ervaring. 'We willen een open organisatie zijn die samenwerkt met de nationale en internationale popscene', aldus Lenny Bosman van Popradar Den Haag. 'We hebben heel veel zin om er weer tegenaan te gaan.'