Treinverkeer rond Den Haag Hollands Spoor kort verstoord

DEN HAAG - Er zijn woensdagmiddag korte tijd problemen geweest met het treinverkeer rond station Den Haag Hollands Spoor. Dat meldt de NS. De problemen werden veroorzaakt door een kapotte trein.

De NS had de zaak snel onder controle. De kapotte trein was binnen tien minuten weggehaald. 'Er is daardoor nauwelijks hinder geweest voor de reizigers. Inmiddels rijdt alles gewoon weer op tijd', zegt een woordvoerster tegen Omroep West.

Hoe de trein kapot kon gaan is niet bekend.