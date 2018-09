Deel dit artikel:













Sneak preview: wij weten stiekem al welke hoedjes je gaat zien op Prinsjesdag Susan Dekker met een zelfgemaakte hoed voor Prinsjesdag. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De Haagse hoedenmaakster Susan Dekker maakt al jaren lang hoeden voor Prinsjesdag. Van klein tot groot en van opvallende exemplaren tot hoeden die wat minder in het oog springen. Susan maakt het. Ook dit jaar kwamen er weer dames op bezoek die haar creaties op Prinsjesdag gaan dragen. En dat is en blijft toch best bijzonder, vindt ze.

Waarom? 'De kamerleden komen op televisie en ik zie mijn werk dan terug. Dat is natuurlijk erg leuk. En ja, dan ben ik er ook wel heel trots op', bekent Susan. De hoeden op Prinsjesdag zien er vaak bijzonder uit, maar hoe kom je nou tot de perfecte hoed? 'De kamerleden komen vaak binnen met een jurk. Dan heb je al een bepaalde stijl', legt ze uit. 'Verder kijk ik naar de houding van de persoon. Als iemand heel ingetogen is, dan ga je daar geen grote hoed voor maken.' Welke hoed nou precies bij wie past, is een gevoel wat Susan in de loop der jaren ontwikkeld heeft. 'Ik zie dat meteen. Daarna gaan we passen en ga ik de hoed maken.'

Dit jaar heeft Susan meerdere hoeden gemaakt voor Prinsjesdag. Het liefst houdt ze geheim wie haar creaties gaan dragen. 'Ik houd daar nooit zo van om dat te zeggen.' Maar een roze, paarse hoed waar ze op dit moment de laatste hand aan legt, is volgende week dinsdag waarschijnlijk redelijk eenvoudig te herkennen. 'Goed opletten dus', lacht ze. De weersverwachtingen zien er op dit moment gunstig uit, maar wat als het nou heel hard gaat waaien? De kans is groot dat de hoeden dan niet blijven zitten. Maar daar heeft Susan iets op verzonnen. 'Je hebt een elastiek die achter op het hoofd gaat, niet onder de kin. En om het helemaal goed vast te laten zitten, zet ik een klem in de hoed. Die wordt vastgezet aan het haar en dan zit het als gegoten.'

