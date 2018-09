Zeilen: Lilian de Geus zakt weg, Marit Bouwmeester rukt op

REGIO - Windsurfster Lilian de Geus uit Den Haag heeft op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden op het olympische zeilwater van Tokio 2020 haar koppositie in de RS:X-klasse ingeleverd. De wereldkampioene zakte in het Japanse Enoshima naar de zesde plaats in de tussenstand door matige klasseringen in race vier en vijf (tiende en vijftiende). Ze herstelde zich wel door race zes te winnen.

De Geus kan zich in Enoshima al plaatsen voor de Olympische Spelen. Ze moet dan bij de eerste zeven eindigen. 'Mijn dag ging niet zo goed. De eerste twee races zat ik er best wel naast. We hadden een lastige wind en ik maakte wat foutjes waardoor ik wat verloor. Ik wilde het graag de derde race goedmaken en die won ik. Dat was super fijn', zei De Geus.

Marit Bouwmeester klom naar de tweede plaats in de Laser Radial. De regerend olympisch kampioene werkte zich omhoog in het klassement met de vierde en vijfde plaats in twee races van de dag. Ook de Voorburgse kan zich bij de wereldbeker van Enoshima al kwalificeren voor Tokio 2020. Een plaats bij de eerste vier in de eindstand is vereist.



Aflandige zeewind

'Het gaat goed', zei Bouwmeester. 'We hebben hier een flink trainingsblok gedraaid en alleen maar zeewind gehad en precies op de dag dat het evenement begint draaide die naar aflandig. Elke aflandige wind is wel lastig, maar dat is ook terug te zien op het scorebord. Er zitten veel schommelingen in de resultaten.'

Windsurfer Kiran Badloe uit Den Haag handhaafde zich op de eerste plaats in de RS:X-klasse. Tweevoudig olympisch kampioen én kersvers wereldkampioen Dorian van Rijsselberghe rukte op naar de derde plaats. Afrodite Zegers-Kyranakou (Den Haag) en Anneloes van Veen (Naaldwijk) namen de leiding in de 470.

