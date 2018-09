Deel dit artikel:













Supersnel openbaar vervoer: Schiphol en Delfts bedrijf buigen zich over hyperloop Schiphol. (Foto: ANP)

DELFT - Luchthaven Schiphol is een samenwerking aangegaan met start-up Hardt Hyperloop uit Delft. Ze gaan onderzoeken wat de hyperloop, een technologie die in de toekomst razendsnel openbaar vervoer mogelijk moet maken, kan betekenen in het totale mobiliteitsvraagstuk.

Zo wordt gekeken of de hyperloop in de toekomst een alternatief kan zijn voor korte afstandsvluchten, zegt een woordvoerder van Hardt. Daarnaast zou de hyperloop de bereikbaarheid van Schiphol kunnen verbeteren. 'Schiphol staat voor het optimaal verbinden van Nederland met de rest van de wereld om zo een bijdrage te leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en daarbuiten. Om dit te kunnen blijven doen is innovatie cruciaal', zegt Richard Emmerink, ontwikkelingsdirecteur bij de luchthaven in een toelichting op de plannen.

Voortgekomen uit studententeam De hyperloop is een systeem van buizen die bijna vacuüm zijn. Daardoorheen worden voertuigen gestuurd die aangedreven worden door magneten, waardoor zeer hoge snelheden bereikt kunnen worden. Hardt is voortgekomen uit een studententeam dat een door Tesla-baas Elon Musk uitgeschreven wedstrijd voor de ontwikkeling van een hyperloop won. Volgens een studie van Hardt is de hyperloop in Europa haalbaar. Vorige week werd bekend dat de Delftse onderneming een miljoeneninvestering heeft ontvangen van InnoEnergy, een fonds voor duurzame energie. LEES OOK: Miljoeneninvestering in Delfts hyperloopbedrijf