Cel geëist voor ontucht met stiefdochtertje, misbruik tussen kerkdiensten

GOUDA - De 53-jarige Jan van A. uit Gouda hoorde woensdag bij de Haagse rechtbank vier jaar cel eisen. Van die strafeis zijn tien maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) acht bewezen dat de Gouwenaar tussen 2009 en 2014 verregaande ontucht pleegde met zijn destijds minderjarige stiefdochter. Hij zou daar ook foto's van hebben gemaakt.

Het OM eist dat de Gouwenaar bovendien 45.000 euro smartengeld of schadevergoeding betaalt aan het inmiddels 21-jarige slachtoffer. Ze zou door het misbruik een posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben opgelopen.

De verdachte pleegde eerst ontucht met een destijds 15-jarig schoonzusje van hem, vanaf halverwege de tachtiger jaren, 33 jaar geleden dus. De Gouwenaar bekende die ontucht, maar hoewel de beschuldiging op de dagvaarding prijkte, eist het OM er geen straf voor: de zaak is namelijk verjaard.



Contact met biologische vader verbroken

Dat gold niet voor het latere misbruik van verdachtes toenmalige stiefdochter vanaf 2009. Op dat moment had het slachtoffer juist het contact met haar biologische vader verbroken. Bij zondagse bezoekjes aan haar stiefvader werd zij tussen kerkdiensten door mee naar boven genomen en moest ze 'iets leuks' aantrekken, waarna hij zijn gang ging. Ook blinddoekte hij haar weleens met een slaapmasker om haar daarna te misbruiken.

'Ik dacht op dat moment dat ze het fijn vond', zei de verdachte daarover. Hoe hij er nu over denkt? 'Alles wat er gebeurd is, had niet mogen gebeuren en ik heb er veel spijt van.' Op de prangende vraag hoe hij tot de ontucht was gekomen, antwoordde hij: 'Geen idee, wellicht uit eenzaamheid.'



'Mijn lichaam voelt niet meer van mij'

Dat bleek geen afdoende antwoord voor het slachtoffer. Ze verzuchtte tijdens de zitting: 'Waarom? Dat is de belangrijkste vraag die voor mij nog altijd niet is beantwoord. Ik voel het door mijn lijf, ik probeer omhoog te klimmen, maar de wanden zijn glibberig. Waarom moest dit in mijn leven gebeuren? Mijn lichaam voelt niet meer van mij, ik krijg mijn jeugd nooit meer terug.'

De officier van justitie vond de omstandigheden van het misbruik extra kwalijk: 'Verkrachting tussen de kerkbezoeken door, terwijl de andere kinderen beneden zaten. Hoe hypocriet.' De verdachte mag van haar geen contact meer hebben met het slachtoffer, niet meer omgaan met minderjarigen en moet wat de officier betreft ook een verplichte zedendaderbehandeling ondergaan.



Met ceintuur van badjas aan bed vastgebonden

De advocaat pleitte voor een kortere celstraf. Hij ziet geen bewijs voor de ten laste gelegde kinderporno die zich op een inmiddels vernietigde USB-stick stond. Ook ontkent zijn cliënt dat hij zijn stiefdochter ooit met het ceintuur van haar badjas aan het bed zou hebben vastgebonden. Verder zou de ontucht met het stiefdochtertje minder lang hebben geduurd dan het OM bewezen acht.

De raadsman gaf aan dat zijn client de regio Gouda zal verlaten als hij weer vrij komt. Op woensdag 26 september doet de rechtbank uitspraak.

