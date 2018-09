Shell investeert in de regio, wie profiteert?

DEN HAAG - Met de aankondiging dat oliemaatschappij Shell honderden miljoenen gaat investeren in Den Haag, gingen onder meer bij het college van burgemeester en wethouders de vlaggen uit. Over vijf jaar moeten er vijf- tot zevenhonderd nieuwe banen op het gebied van nieuwe energie zijn. Maar wie profiteert er van de aanwezigheid van zo'n multinational? In elk geval het Zoetermeerse bedrijf LG Sonic, dat zijn succes voor een deel toeschrijft aan de oliemaatschappij.

Vier jaar geleden begon het bedrijf als start-up. Een jaar later won het de Lifewire-prijs van Shell Nederland. Het leverde LG Sonic de start op waar het van gedroomd had. 'Naast het feit dat we veel hebben gehad aan de coach en trainingen die we van Shell kregen, kregen we ook meer naamsbekendheid', zegt directeur Yousef Yousef.

LG Sonic maakt machines waarmee algen kunnen worden bestreden. De machines drijven in het water en maken gebruik van ultrasone geluidsgolven. Het leverde Yousef de titel op van 'meest innovatieve, jonge ondernemer van het jaar'. Zijn machines drijven nu in het water van Japan tot Colombia. En dat hij de wind in de zeilen heeft, is wel duidelijk. Zo vliegt hij zondag naar Japan om te spreken op een groot congres.



Investeringen

En uiteraard is ook wethouder Richard de Mos blij. 'Shell is ook bereid om in de regio te investeren - en een goede partner', zegt de Mos. 'En als zij zo'n nieuwe campus neer gaan zetten in Den Haag, dan is dat goed voor de regio en goed voor de werkgelegenheid.'

Shell hoopt de nieuwe campus in 2023 af te hebben.

