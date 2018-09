Deel dit artikel:













Jongen (16) aangehouden voor gewapende overval Kruidvat Het Kruidvat-filiaal aan de Herenstraat in Rijswijk dat is overvallen (Foto: Regio 15)

RIJSWIJK - Een 16-jarige jongen is woensdag in Den Haag aangehouden op verdenking van het plegen van een gewapende overval op Kruidvat aan de Herenstraat in Rijswijk. Dat meldt de politie.

Op camerabeelden die onder meer in Team West zijn getoond, was te zien dat de jongen begin augustus eerst twintig minuten door de winkel liep. Vooral zijn warme kleding viel op: hij droeg een muts, een jas en een lange broek, terwijl de hittegolf in volle gang was. Op het moment dat de man bij de kassa kwam en de op dat moment 17-jarige caissière zijn producten wil scannen, haalde hij een plastic tas en een vuurwapen uit zijn jaszak. Hij bedreigde haar en roept dat hij geld uit de kassa wil hebben.

Tip van een kijker Het lukte de overvaller om er met de buit vandoor te gaan. Nadat de camerabeelden ook in het programma Opsporing Verzocht werden getoond, tipte een kijker de politie. Daarop werd de verdachte aangehouden.