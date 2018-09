Nieuwe rolstoel moet Diede de Groot aan paralympisch goud helpen

Diede de Groot met haar coach Amanda Hopmans na het winnen van de US Open. (Foto: Facebook)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op 21-jarige leeftijd heeft rolstoeltennisster Diede de Groot, die sinds 2015 traint bij Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn, al drie van de vier Grand Slams op haar naam geschreven. Haar grote droom is om paralympisch goud in het enkelspel te veroveren. Die hoopt ze met een splinternieuwe rolstoel te kunnen verwezenlijken.

'Ik denk dat het me heel erg gaat helpen', zegt ze na het winnen van de US Open afgelopen weekend in zowel het enkel- als dubbelspel tegen Studio Alphen, mediapartner van Omroep West.



Net zoals bij autocoureurs

Binnenkort zal De Groot - dit jaar ook al winnares op de Australian Open en Wimbledon - wedstrijden gaan spelen in haar nieuwe rolstoel. 'Hij heeft een heel andere zithouding en pasvorm. Heel innovatief, vind ik zelf. En heel erg spannend. Hopelijk kan ik daar goed in trainen en de komende seizoenen ook in spelen.'

Het kuipje van de stoel is helemaal op haar lichaam gemaakt, net zoals dat onder andere ook bij autocoureurs gebeurt. 'Wel in een iets andere vorm. Alle bewegingen die ik maak, worden vertaald in de stoel. Ik denk dat dat mij heel erg veel gaat helpen in het bewegen en het draaien met de stoel.'



Haar nieuwe rolstoel zou zomaar de sleutel tot succes kunnen zijn met het oog op de Paralympische Spelen van 2020 in Tokio. 'Het telt zeker mee. Ik heb nog twee jaar om er in te trainen. Voor mij is nu de grootste focus het wereldkampioenschap dat er weer aankomt', aldus de nummer één van de wereld