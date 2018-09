Deel dit artikel:













Eeuwige roem bij pubquiz voor Prinsjesdag PrinsjesPubQuiz wisselbokaal

DEN HAAG - Wie is helemaal op de hoogte van wat er speelt in Den Haag en omstreken? Wie heeft de laatste roddel opgevangen in de wandelgangen van het Binnenhof? Oftewel: wie is helemaal thuis in Den Haag? De Prinsjespubquiz zal het uitwijzen.

Voor alweer de derde keer is het op de woensdag voor Prinsjesdag tijd voor de krachtmeting in het perscentrum Nieuwspoort. De hoofdprijs is een prestigieuze wisselbokaal, maar vooral eeuwig durende roem. Afgelopen edities gingen de Wetenschappelijke Bureaus en de Tweede Kamerleden er met de eer vandoor. Er doen veertig teams mee, van elk drie of vier personen. De teams die bestaan uit bestuurders, Kamerleden, studenten, ambtenaren, lobbyisten, journalisten en vertegenwoordigers van de provincie Gelderland kruisen de degens. Zij krijgen vragen voorgelegd over politiek, actualiteit en de democratische rechtsstaat. Ook het thema van dit jaar - meekijken en meedoen in onze democratie - komt aan bod. In aanloop naar de quiz worden de thema’s nader toegelicht.

Rad van Fortuin Quizmaster voor één avond Michiel Breedveld, politiek verslaggever van de NOS, vertelt met een knipoog: 'Ik heb me enorm goed voorbereid. Ik heb alle afleveringen van het Rad van Fortuin gezien met Hans van der Togt. Ik denk dat ik nu wel weet hoe ik een quiz moet presenteren.' Voormalig nachtburgemeester René Bom komt vooral voor de gezelligheid. Hij hoopt dat zijn teamgenoten hem erdoorheen slepen. En de winnaar van dit jaar? Tromgeroffel... Het team van de VVD verslaat na shoot-outs Zorgverzekeraars Nederland en gaat met de eer aan de haal.