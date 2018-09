Deel dit artikel:













West Wekker: Het is Internationale Chocolade Dag en ondanks de regen worden de dijken geïnspecteerd Archieffoto

REGIO - Goedemorgen! Chocoladeliefhebbers kunnen hun hart ophalen, want het is vandaag Internationale Chocolade Dag. En ondanks dat de droogteperiode al een tijdje voorbij is, gaat het inspecteren van droogtegevoelige dijken gewoon door.

Wat kun je vandaag verwachten:

Ook zo gek van chocolade? Dan heb je geluk! Het is vandaag namelijk Internationale Chocolade Dag. Wij nemen daarom een kijkje in de keuken van Chocolaterie George Vis in Noordwijk.

Ook gaan we vandaag op stap met een dijkgraaf. Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat deze week namelijk door met het inspecteren van droogtegevoelige dijken. De grote hoeveelheid regen die vorige week is gevallen, is onvoldoende om het neerslagtekort op te lossen. Wel zal op kleinere schaal worden gecontroleerd. Rijnland gaat alleen die dijken inspecteren, waar eerder deze zomer droogtescheuren zijn ontstaan.

Vandaag debatteert de gemeente Den Haag over de verhuizing van de Israëlische ambassade. GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren hebben het college opgeroepen een andere locatie te zoeken dan Plein 1813, waar de ambassade nu naar toe verhuist. Volgens de partijen tasten de benodigde veranderingen voor de veiligheidseisen niet alleen het karakter van het monumentale pand aan, maar slokt het ook een deel op van de groene omgeving.

Het weer: In de ochtend kan het mistig zijn, maar daarna krijgen we flink wat zon. Het wordt zo'n negentien graden.



Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. Wat je verder moet weten:

In de tentoonstelling 'De zindering van de zee. Een eerbetoon aan Bas Jan Ader' laat gastconservator Joanna De Vos internationale kunstenaars in gesprek gaan met De Mesdag Collectie. De tentoonstelling toont werken van internationale kunstenaars waaronder Bill Viola, Nan Goldin en Jan Fabre. Deze kunstwerken bestaan uit verschillende disciplines en sommige zijn zelfs speciaal voor de tentoonstelling gemaakt.

Wie de plannen van uitzendbureau NL Jobs voor een tweede arbeidsmigrantenhotel op Honderdland in Maasdijk niet vertrouwt, kan vanavond poolshoogte komen nemen bij Greenpack in Maasdijk. Directeur Jeroen van Leeuwen bantwoordt dan alle vragen.

Vanavond op TV West: Van de Kaart (Herhaling)

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.



