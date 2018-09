Campagne tegen appen in het verkeer

DEN HAAG - Een langdurige campagne moet het gebruik van sociale media op de fiets en achter het stuur terugdringen. Er komen spotjes op radio en televisie, maar ook op sociale media en in de bioscoop. Verder zal op borden langs de weg op het gevaar worden gewezen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) geeft donderdagmiddag het startschot voor de actie in Den Haag. Tientallen organisaties steunen de campagne, waaronder de ANWB, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, telefoonproducenten, provincies en Transport en Logistiek Nederland.

Het aantal doden in het verkeer neemt, na een jarenlange daling, sinds 2016 weer toe. Het aantal ernstig gewonden in het verkeer stijgt al langer. Amerikaans onderzoek wijst uit dat de kans op een ongeluk flink stijgt door het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer.



Verbod appen op de fiets

Het ministerie werkt aan een verbod op appen op de fiets. Een wetsvoorstel hiervoor gaat binnen enkele weken naar de Kamer. Er is daar brede steun voor dit verbod. Appen achter het stuur is al verboden. Ook wordt gekeken of technische foefjes het gebruik van de smartphone in de auto en op de fiets kunnen beperken, zonder de navigatie uit te schakelen.

LEES OOK: Een week lang zonder mobiel: 'Ik heb 'm nog helemaal niet gemist!'