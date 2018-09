Deel dit artikel:













Automobilist ramt gevel van wooncomplex in Delft De automobilist ramde het woningcomplex aan de Parkzoom. | Foto: District8

DELFT - Een wooncomplex aan de Parkzoom in Delft is in de nacht van woensdag op donderdag beschadigd geraakt. Een automobilist, die volgens getuigen eerder in de nacht met hoge snelheid wegreed voor de politie, ramde de gevel van het complex.

Op de eerste etage steekt de gevel enkele centimeters naar buiten. De brandweer heeft de plek met linten afgezet. Een aannemer zal ingeschakeld worden om de schade aan de gevel te herstellen. Ook een geparkeerd busje heeft schade opgelopen. Volgens een bewoner van het complex reed er rond 03.00 uur een zwarte Volkswagen Golf tegen het pand aan. 'Die moet volgens mij met meer dan 100 kilometer per uur tegen de gevel zijn gereden. Hij heeft vast de snelheid niet goed ingeschat. Ook zat de politie achter 'm aan, zo is het gebeurd.'

Gevlucht Na de klapper is de bestuurder er vandoor gegaan. 'Niemand weet waar ie gebleven is', vervolgt de bewoner. 'De auto is hier achtergebleven, totdat hij door de politie werd weggetakeld. Er stonden hier zeker vier politieauto's. Wij hebben ons daarna vooral bemoeid met de gevel. Die is zeker een centimeter of vijf naar voren gekomen. De bewoners, en vooral de mevrouw die erboven woont, zijn enorm geschrokken. Maar veel kunnen we er niet aan doen.' Volgens een tweede bewoner is het nu afwachten tot de zaak afgewikkeld is en het gevelherstel kan beginnen. 'Wat kun je anders? Dacht je dat ik het zelf ging verbouwen? Ik pak de krant en wens iedereen een goedemorgen.'