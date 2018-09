Brandweer Leiden wint praalwagenwedstrijd 3 October met Stadhuisbrand

De praalwagen toont de stadhuisbrand in de winter van 1929. | Foto: Brandweer Leiden

LEIDEN - De brandweer van Leiden werkt hard aan een praalwagen die de show moet gaan stelen tijdens de optocht op 3 October. Die optocht is een vast onderdeel van de feestelijkheden rond het Leids Ontzet. Daarbij wordt herdacht dat de stad in 1574 bevrijd werd van de Spanjaarden die de hongerende stad omsingeld hadden.

'We zijn er al sinds april mee bezig', zegt initiatiefnemer Edwin Haasbroek. 'Toen hebben we ons opgegeven voor de praalwagenwedstrijd met ons ontwerp. En we wonnen, dus dat is mooi.'

De praalwagen symboliseert de stadhuisbrand die Leiden trof in de strenge winter van 1929. Daarbij brandt het stadhuis volledig af en blijven alleen de gevels staan. De foto's in het brandweerarchief komen terug in het ontwerp van de wagen.

'Het valt niet mee om die oude foto's scherp op een groot formaat zeil te krijgen', zegt brandweerman Herman Rijntjes. 'Maar ik denk dat we er aardig in geslaagd zijn.' Wie de Leidse geschiedenis een beetje kent herkent in het ontwerp meteen het stadhuis dat tijdens het blussen steeds meer op een sprookjesachtig ijspaleis ging lijken bij min 18 graden.



Iconische foto

'En de foto van de brandweer mannen met ijssnorren is natuurlijk ook iconisch', zegt Haasbroek. 'Daarom gebruiken we die mannen ook in het ontwerp'.

De wagen is nog niet af, maar tijdens de optocht zal vuur, rook en water te zien zijn beloven de bouwers. Bovendien rijden er nog een aantal historische brandweervoertuigen mee die na de optocht tentoongesteld zullen worden bij de Kweekschool voor Zeevaart aan het Rembrandtpark.

LEES OOK: Stadhuis Leiden op de schop: atrium wordt omsloten tuin