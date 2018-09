Kledingtrend Valkenburg; waarom zie je overal T-shirts met het hoofd van Wim?

VALKENBURG - Een opmerkelijke kledingtrend tijdens de Valkenburgse feestweek 'de Mart' deze week. Het gezicht van bekend Valkenburger Wim Masmeijer siert het T-shirt van menig feestganger. Het shirt is speciaal voor deze week ontworpen, de opbrengst van de shirtverkoop gaat naar het goede doel: het KWF Kankerbestrijding.

Initiatiefnemer van de actie is Robin Noort. Hij vertelt hoe Masmeijer op het T-shirt terecht kwam. 'De feestweek wordt elk jaar afgetrapt met een volleybaltoernooi', zegt Noort. 'Daar gaan we als vriendengroep verkleed heen. We hadden dit jaar weinig zin om dat weer te doen. Toen hebben we dit bedacht.'

'Aanleiding was de actie van de bekende Nederlander Bas Smit, ook wel bekend als de echtgenoot van Nicolette van Dam', gaat Noort verder. 'Die verkocht deze zomer ook shirts met zijn beeltenis erop voor het goede doel. Dat wilden wij ook; toen dachten we aan Wim. In de veronderstelling dat hij het wel goed vond.'



'De jongens die het organiseerden hebben veel met kanker te maken gehad'

Masmeijer is bekend in Valkenburg door social media en zijn vrijwilligerswerk bij voetbalvereniging Valken '68. Hij wist vooraf van niets en zag zichzelf terug op het torso van vele dorpsgenoten. 'In het begin vond ik het wat onwennig', zegt Masmeijer daarover. 'Toen ik hoorde dat het voor het goede doel was, kon ik de knop omzetten. Die jongens die het organiseerden hebben in de directe familie veel met kanker te maken gehad.'

Wim Masmeijer (links) met zijn 'eigen' shirt aan



De actie werd in Valkenburg een groot succes. Noort daarover: 'De eerste dag waren de honderd shirts die we hadden ingekocht al verkocht. Sommigen mensen wilden geen shirt en doneerden in plaats daarvan geld.'



Er is nog één shirt over

Voor degene die toch nog een shirt wil hebben heeft Noort een verrassing: 'We hebben nog één shirt over. Die wordt donderdag aan het einde van de middag geveild. Met een handtekening van Wim. Dat moet veel geld opleveren.'

