Bouwvergunning Voorschoten duurste van Nederland, prijs stijgt met 90 procent

VOORSCHOTEN - Wie een bouwvergunning aanvraagt voor een nieuw huis in Voorschoten, moet een goed gevulde portemonnee meenemen. De vergunningaanvraag is hier het duurst van heel Nederland. In een jaar tijd stegen de legeskosten met maar liefst 90 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis(VEH).

Een koper van een gemiddelde nieuwbouwwoning is in Voorschoten bijna 9.000 euro kwijt voor het papierwerk van de vergunning. In buurgemeente Wassenaar is een koper van een nieuwe woning ongeveer 6.600 euro kwijt.

Ook bij verbouwingen zijn de verschillen in bouwleges enorm. Bij een kleine verbouwing van 10.000 euro rekent Voorschoten 938 euro voor een vergunning. Dat is 24 keer duurder dan in Leiden, waar een verbouwing 40 euro aan leges kost. 'Onacceptabele prijsverschillen voor dezelfde vergunningen', stelt de VEH.



Inzicht in kosten

De VEH wil dat het Rijk gemeenten dwingt om een uniforme rekenmethode te gebruiken. Alleen dan wordt de kostenopbouw van een bouwvergunning voor consumenten inzichtelijk en vergelijkbaar. 'Gemeenten hebben geen heldere onderbouwing van de kosten die zij aan hun bewoners berekenen, terwijl ze hier sinds 2017 wel toe verplicht zijn. Daardoor is de controleerbaarheid van de leges voor zowel de gemeenteraad als voor de aanvrager ver te zoeken. Dat kan zo niet langer', aldus Rob Mulder van de VEH.





LEES OOK: Voorschoten financieel gezond, maar.... Kinderen, ouderen en zwemmers kunnen het schudden