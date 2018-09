Unieke 3D-modellen van het Binnenhof gemaakt

In 2020 start de renovatie van het Binnenhof. En dat blijkt hoog nodig. 'Het Binnenhof is helemaal versleten aan de binnenkant. Alles is aan het eind van zijn technische levensduur', zegt Pieter Dijckmeester in een speciaal gemaakt filmpje door het Rijksvastgoedbedrijf.

In dat filmpje zijn de zogenaame BIM-modellen (Bouw Informatie Model) te zien. Omdat er op het Binnenhof gebouwen staan die al eeuwen oud zijn, is er sprake van verzakkingen en scheve muren. Dit soort informatie is allemaal ingescand en verwerkt in de modellen. 'We weten hierdoor heel goed wat de actuele stand van de gebouwen is', legt Nicole Verblakt van Rijksvastgoedbedrijf uit.



Bijzonder

Dat het maken van de modellen een bijzonder project is, blijkt wel uit het beeldmateriaal dat naar buiten is gebracht. Daarin is onder andere een kelder te zien, inclusief de gewelven, heel gedetailleerd. 'Dat is onwijs moeilijk. In weinig andere projecten is dit zo nauwkeurig gedaan', zegt Tom Terpstra van het bedrijf dat scans tot modellen heeft verwerkt. 'In sommige gevallen hebben we het wiel opnieuw uit moeten vinden.'



Een kelder van het Binnenhof in 3D. (Foto: Screenshot YouTube Rijksvastgoedbedrijf)

Werkvolgorde

Een groot voordeel van de modellen is dat bijvoorbeeld architecten niet aanwezig hoeven zijn om bepaalde zaken te onderzoeken. Terpstra: 'De modellen kunnen gebruikt worden als een soort Google Streetview. Je kunt virtueel door de verschillende gebouwen lopen. Als je iets exact op wil meten, dan ga je naar het model, niet naar het Binnenhof.'

Dijckmeester voegt eraan toe: 'Deze modellen gaan ons enorm helpen. We kunnenze gebruiken om de werkvolgorde te bepalen.' De renovatie van het Binnenhof gaat jaren duren. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat er een enorme attractietoren komt, zodat bezoekers de werkzaamheden goed kunnen zien.