Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vestia eist ontruiming woning na vechtpartij met controleurs Vestia

DEN HAAG - Woningbouwvereniging Vestia eist bij de rechter dat een gezin in Spoorwijk in Den Haag vertrekt uit een huurwoning omdat twee gezinsleden twee controleurs van de sociale verhuurder mishandeld zouden hebben. Volgens de familie was één van de Vestia-controleurs, een vrouw met een 'kickboks achtergrond', de ware agressor.

Het gezin kreeg enkele maanden geleden van Vestia te horen dat ze een scooter en een fiets moesten weghalen uit de gemeenschappelijk ruimte van het wooncomplex. Toen twee controleurs in juli dit jaar ter plekke poolshoogte namen, ontstond er al snel een felle woordenwisseling, die uitmondde in een vechtpartij met twee mannelijke familieleden. Daarbij liepen de twee controleurs verwondingen in het gezicht op. Vestia liet de vechtpartij niet over haar kant gaan en spande een ontruimingsprocedure bij de Haagse rechtbank aan. Tijdens het kort geding donderdag verklaarde de advocaat van het gezin dat de schuld van de vechtpartij lag bij de vrouwelijke Vestia-controleur. 'Ze heeft uit het niets geslagen. Mevrouw heeft een achtergrond in het kickboksen en is de initiator van het gevecht'. De vrouw zou de vader van het gezin met een vuistslag tegen zijn kaak geslagen hebben. De advocaat haalde er verklaringen van buurtbewoners bij, die bevestigden dat de vrouw begon.

Controleur dacht dat ze in haar kruis gegrepen werd Deze versie werd tijdens het kort geding bestreden door Vestia. De controleurs zouden zich alleen maar verdedigd hebben. De vrouwelijke controleur dacht dat ze in haar kruis gegrepen werd en zou toen de vader een afwerende klap met de vlakke hand in zijn nek gegeven hebben. De advocaat van Vestia kwam met een getuigenverklaring op de proppen dat de controleurs werden belaagd terwijl ze al wegliepen. Verder wees hij erop dat de politie heeft vastgesteld dat de vrouwelijke controleur verwondingen in haar gezicht heeft opgelopen. 'Als ze al een getrainde kickbokser was, dan heeft ze er niet veel aan gehad.'

Sprake van wangedrag Dat het OM niet tot vervolging is overgegaan van gezinsleden, wil volgens de Vestia-advocaat niet zeggen dat er geen sprake was van wangedrag. Vestia bleef er tijdens het kort geding bij dat het gezin weg zou moeten uit de woning.

Uitspraak op 3 oktober. LEES OOK: Flatbewoners Scheveningen moeten van Vestia hun huis uit