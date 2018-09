Topdrukte bij de Haagse egelopvang: 'Nu komen de nesten uit'

DEN HAAG - Topdrukte bij de vrijwilligers van de egelopvang in Den Haag: door de warme, droge zomer hebben veel vooral jonge egeltjes het zwaar. Dankzij de opvang kunnen tientallen diertjes voldoende aansterken voordat de winter eraan komt. 'Het is nu de tijd dat de nesten uitkomen, dus is het extra druk', vertelt Tinus Habich, één van de 28 vrijwilligers van de egelopvang.

'We hebben zeker vijf nesten met elk drie tot zes egeltjes onder onze hoede genomen. Dat zijn veel meer dieren dan normaal. Af en toe overlijden er een paar, ondanks onze inspanningen halen die het niet. Zo is de natuur. Dat is het gevolg van de lange zomer, waardoor er voor de egels maar lastig aan drinken en voedsel te komen was.'

In de opvang krijgen ze de tijd om te herstellen. 'We geven ze intensieve zorg en medicijnen als dat nodig is, goede voeding (water en kattenbrokjes, red.) en voldoende rust. Als ze eenmaal zijn aangesterkt, kunnen we ze daarna niet aan mensen meegeven voor adoptie, want de egel - behalve de Afrikaanse egel - is een beschermde diersoort.'



Bedreigd

Als de egel ooit bedreigd wordt in zijn voortbestaan, dan is dat ook zeker de schuld van de mens, vervolgt Habich. 'Wij bestraten bijna al onze tuinen, we rijden over ze heen met onze auto's of ze worden gegrepen door honden.' We zouden beter voor de egel moeten zorgen. 'Je kunt bijvoorbeeld in je achtertuin een bakje water of brokjes neerzetten. In ruil daarvoor blijft je tuin vrij van slakken, want die eten de egels graag.'

