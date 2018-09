Deel dit artikel:













Hoeveel paarden lopen voor de Glazen Koets en andere weetjes over de koninklijke rijtoer Koning Willem Alexander en koningin Maxima vertrekken in de Glazen Koets na het voorlezen van de troonrede | Foto: ANP

DEN HAAG - Voor het derde jaar zitten de koning en koningin tijdens de rijtoer niet in de Gouden maar in de Glazen Koets. De Gouden Koets wordt namelijk grondig gerestaureerd. Dit zal waarschijnlijk zeven jaar duren. Wist je dat als de koning in de Glazen Koets zit deze door acht paarden wordt getrokken en anders 'slechts' door zes paarden. En over de koets en de overige deelneemers is heel wat te vertellen.

Blinkende knopen, keurige epauletten en gepoetste schoenen. Op Prinsjesdag is de krijgsmacht uitgerust met prachtige ceremoniële tenues. Afgelopen weken hebben al honderden militairen hun outfit gepast. Het Twitteracount van het ministerie van Financiën deelde een kijkje achter de schermen.

De Glazen Koets is de trots van de Koninklijke Stallen. Het is het oudste rijtuig in de collectie, in 1826 gemaakt voor koning Willem I en vanaf 1840 in gebruik op Prinsjesdag. De koets is opvallend groot en heeft een donkerblauwe kast, die is afgezet met een vergulde lijst van laurier- en eikenbladeren. De kwetsbare ornamentenrand onder de ramen wordt beschermd door glas, vandaar de naam. We hebben de deelnemers aan de koninklijke stoet voor je op een rijtje gezet:





Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso'

Ere-compagnie Garderegiment Grenadiers en Jagers met vaandel en vaandelwacht Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee met standaard en standaardwacht Bereden Ere-Escorte Cavalerie met standaard en standaardwacht

Rijknecht-majoor van het Koninklijk Staldepartement met twee rijknechten Galacoupé met Kamerheer en Ceremoniemeester van Z.M. de Koning

Galaberline met Grootmeester en Grootmeesteres van Z.M. de Koning

Bereden Ere-Escorte van de Nationale Politie met standaard

Galaglasberline met prins Constantijn en prinses Laurentien

Bereden Ere-Escorte van de Nationale Politie

Glazen Koets met koning Willem-Alexander en koningin Máxima

Bereden Ere-Escorte Cavalerie



