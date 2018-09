Chocolate Company hoopt na brand snel open te gaan: 'De brandgeur moet weg'

DEN HAAG - De Chocolate Company in Den Haag hoopt binnenkort zijn deuren te openen. Afgelopen zaterdag veroorzaakte een uitslaande brand flinke schade in de nieuwe chocaladewinkel aan de Turfmarkt. Donderdag, juist tijdens Internationale Chocolade Dag, zou de eerste chocolade over de toonbank gaan, maar al snel werd duidelijk dat de geplande opening uitgesteld moest worden.

De teleurstelling, is groot nu dit 'chocoladefeestje' door de brand flink is verstoord. 'Heel triest is het', vertelt Alexander de Ronde, één van de eigenaren. Hij schrok zich kapot toen hij het nieuws hoorde.

'Gelukkig zagen we ook snel dat heel veel ook nog gewoon goed was. Tafels, stoelen, de bar en de vloeren zijn allemaal nog oké. Het gaat met name om één hoek, een pui en wat ramen.' Op dit moment wordt er hard gewerkt om de schade te herstellen. 'Er is veel roet vrijgekomen. Dat wordt nu weggehaald en dan worden bepaalde delen opnieuw geschilderd. Ook moet de brandgeur weg, dat is wel belangrijk.'



Goed nieuws

Internationale Chocolade Dag is de dag waarop in 1857 Milton S. Hershey werd geboren, een Amerikaans banketbakker en oprichter van de Hershey Chocolate Company, producent van de populaire Hershey-repen. Er is ook nog Wereld Chocolade Dag op 7 juli; op die dag in 1550 zou chocolade voor het eerst in Europa zijn geïntroduceerd.

Op Internationale Chocolade Dag heeft De Ronde nog wel goed nieuws: er is geen chocolade verloren gegaan bij de brand. 'Gelukkig! Je zou zeggen: warmte en chocolade is geen goede combinatie, maar in onze gekoelde ruimtes is het allemaal goed gebleven.'