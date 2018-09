Milieuvriendelijke klimaatinstallatie van politiebureau Ypenburg jaagt agenten het pand uit

DEN HAAG - De energiezuinige en milieuvriendelijke klimaatbeheersing van politiebureau Ypenburg/Leidschenveen functioneert slecht, daarom sluit volgens de teamchefs per 1 januari het bureau. In hetzelfde gebouw zit het stadsdeelkantoor van de Haagse wijk Ypenburg en ook dat kampt met problemen met de klimaatinstallatie. In 2009 won de architect van het pand een prijs voor de opvallende blikken vogel op het dak, die zorgt voor een 'duurzaam gebouw met een gezond binnenklimaat.'

De ooievaar op het dak van het kantoorgebouw langs de A12 is eigenlijk een ventilerende schoorsteenkap (ook wel gek genoemd). Het pand is ontworpen door EGM Architecten uit Dordrecht en werd in 2007 in gebruik genomen. De architect schrijft op de website: 'Deze gek maakt het mogelijk om het gebouw 85 procent van het jaar, zonder hulp van energie, natuurlijk te ventileren.'

Het architectenbureau won in 2009 de Bouwwereld Bouwtechniek Award voor de blikken ooievaar die het binnenklimaat gezond moet houden. Een woordvoerder van het architectenbureau verwijst, na vragen van Omroep West, naar de partij die destijds het advies heeft geleverd voor de klimaatinstallatie. Dat is Halmos Adviseurs in Den Haag, maar de projectleider die over het stadsdeelkantoor gaat is donderdag niet aanwezig.



Grootschalige renovatie

In het gebouw aan de Brigantijnlaan in Den Haag zitten het stadsdeelkantoor, het wijkbureau van de politie Ypenburg/Leidschenveen, de brandweer en een aantal commerciële partijen. De politie heeft het over 'een mogelijke grootschalige renovatie'. Daarom zou bureau Ypenburg/Leidschenveen gesloten worden en verhuizen naar bureau Laak.

De teamschefs van bureau Ypenburg schreven in juni in een mail naar alle medewerkers: 'Recente ontwikkelingen op het gebied van huisvesting hebben ervoor gezorgd dat de samenwerking tussen de teams Leidschenveen-Ypenburg en Laak in een stroomversnelling is gekomen. Concreet betekent dit dat wij er naar streven om per 1-1-2019 het team Leidschenveen-Ypenburg in te huizen bij basisteam Laak.'



Verhuizing nog niet formeel

De korpsleiding laat weten dat de verhuizing naar Laak nog niet formeel is: 'Een van de opties die wordt onderzocht, is dat in ieder geval tijdelijk deels vanuit bureau Laak wordt gewerkt, en deels vanuit een passend politiebureau met een publieksfunctie in de wijk zelf.' Volgens de korpsleiding is er in het najaar een overleg met de Haagse burgemeester en het Openbaar Ministerie.

De gemeente Den Haag laat weten dat er een uitgebreid onderzoek loopt naar de klimaatproblemen, maar 'de oplossingsrichting is op dit moment nog niet bekend.' Volgens een woordvoerder is de situatie in het stadsdeelkantoor nog wel werkbaar. In een mail van de politie staat: 'Om het pand werkbaar te houden, zouden hoge kosten gemaakt moeten worden.'