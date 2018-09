Den Haag overvallen door verhuizing Israëlische ambassade naar Plein 1813

DEN HAAG - De staat Israël heeft in 2016 achter de rug van het Haagse stadsbestuur een monumentaal pand op het Plein 1813 aangekocht. Inmiddels is de geplande verhuizing van de ambassade van Israël van het Buitenhof naar Plein 1813 niet meer terug te draaien. Dat zei wethouder Boudewijn Revis (VVD) donderdag tijdens een commissievergadering. Oppositiepartijen vinden dat de wethouder buigt voor de wensen van Israël.

Heel Den Haag is ongelukkig met de verhuizing van de ambassade van Israël. De verhuizing heeft grote impact op het statige plein. Niet alleen maken sommige omwonenden zich zorgen over hun eigen veiligheid, ook de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden rondom de ambassade tasten de uitstraling van Plein 1813 aan vrezen ze. Zo komen er een hoge muur en een observatiepost. Bovendien moeten er tientallen bomen gekapt worden en wordt het monumentale pand verbouwd.

Ook de gemeenteraad en het college zijn niet blij met de geplande verhuizing. Raadsleden maken zich zorgen over de veiligheid van bewoners. 'Wat nou als er een aanslag komt? Wat nou als er demonstraties zijn? Hoe is de veiligheid van bewoners gewaarborgd?' vroeg Hanne Drost van de SP zich af.



Amerikaanse ambassade

De Haagse Stadspartij (HSP) maakte een vergelijking met de Amerikaanse ambassade die jarenlang op het Lange Voorhout zat maar inmiddels naar Wassenaar is verhuisd. 'We hebben er jarenlang voor gestreden dat die ambassade zou verdwijnen, vanwege de enorme veiligheidsrisico's en de inbreuk op de omgeving', zei HSP-raadslid Peter Bos. 'Nu maken we dezelfde fout door een risicovol object in een parel van de stad neer te zetten.'

Wethouder Revis sloot zich aan bij de kritische geluiden. Ook hij is niet blij met de verhuizing van de Israëlische ambassade naar Plein 1813. Maar Den Haag werd in 2016 voor een voldongen feit gesteld, toen Israël het pand aankocht. Het stadsbestuur werd hierover pas ingelicht nadat de deal rond was. 'Het pand is buiten ons om aangekocht en daar ben ik best verdrietig om', zei Revis. 'We hebben op het hoogste niveau van het college nog geprobeerd om hierover te praten maar dat is niet gelukt.'



Internationale regelgeving

Het college is niet enthousiast over de verhuizing. Revis: 'We vinden Plein 1813 niet de beste locatie voor de ambassade van Israël. Maar we zijn gastland voor ambassades en dan geldt internationale regelgeving. We zijn op basis van die internationale verdragen verplicht mee te werken aan de huisvesting. Daarom proberen we de schade zoveel mogelijk te beperken en gaan we geen strijd voeren die we toch niet kunnen winnen.'

Revis vindt dat het 'beperken van de schade' goed is gelukt. 'Het monumentale karakter van het pand blijft behouden. De ambassade wilde het hele pand van binnen slopen en er een soort veiligheidsdoos in zetten. Dat hebben we tegen kunnen houden. Ook zouden er 57 bomen gekapt moeten worden en dat zijn er nu veertig.'



Hangende pootjes

Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren is niet overtuigd door de wethouder. 'Mijn partij stoort zich aan de manier waarop het college zich met hangende pootjes opstelt naar de staat Israël. We roepen het college op om zich aan de eigen regelgeving te houden en zich niet te verschuilen achter internationale verdragen.'

Revis verwerpt deze kritiek. 'Ik verzet mij tegen dit frame. Soms moet je je houden aan de feiten, ook als je daar verdrietig om bent. Maar dan moet je handelen naar wat het beste is voor de stad. Dat hebben we gedaan.'